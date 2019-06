HOROSCOP INDIAN pentru săptămâna în curs. Berbecii au multă energie, Gemenii câștigă bani

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul indian al acestei saptamani ce se incheie pe 30 iunie 2019 conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob. O foarte mare parte a omenirii se ghideaza zi de zi dupa horosocopul indian sau vedic, asa cum noi citim zilnic horoscopul vestic. Astrologia indiana dateaza de 6000 ani si este la fel de veche ca yoga si ayurveda. Pentru multi astrologi si spirituali, horoscopul indian este foarte important si contine intelepciune mai profunda decat horoscopul vestic. Motivul ? Astrologia indiana se bazeaza foarte mult pe legatura spirituala dintre sufletul reincarnat al omului, planete, constelatii si voia divinitatii pentru acel suflet.

HOROSCOP. Astrologia indiana exista din India antica si a pornit de la interpretarea scripturilor vedice de catre intelepti. Acestea sunt cele mai vechi scripturi descoperite, datand de 6.000 ani, fiind pline de intelepciune materiala si spirituala unica. Astrologia indiana este o practica antica din India care releva destinul si personalitatea fiecarui om in functie de pozitia si miscarea stelelor. Pana aici, este la fel cu astrologia vestica cu care suntem cu totii familiarizati. Insa premiza de baza a horoscopului indian este ca toti si toate sunt interconectate in toate timpurile si in toate dimensiunile. Karma si norocul tau sunt determinate de un plan cosmic predestinat. Esti un suflet ce se incarneaza intr-un corp la un moment specific in timp si spatiu iar viata ta este o reflectare a marelui intreg in care te nasti, asa cum o floare infloreste doar la un anumit moment din an, cand toate conditiile sunt perfecte pentru asta. La fel este si cu nasterea, viata si moartea noastra, conform teoriei karmei in horoscopul indian. Astrologia indiana a vietii este o combinatie dintre destin si liberul arbitru care este o reactie a fostelor noastre experimentari de liber arbitru.

HOROSCOP. BERBEC – Mesh (14 aprilie – 14 mai) Pentru aceasta saptamana, intelepciunea astrologica indiana transmite zodiei tale ca sunt favorizate calatorii frumoase care iti vor aduce rezultatele dorite. Daca unul din proiectele tale a avut amanari si nu s-a realizat inca, in curand vei vedea o miscare spre inainte de bun augur. Este timpul perfect sa iti impingi si tu proiectele cat de departe posibil. Daca iti faci treburile cu dedicare, vei face minuni in munca ta. Sunt toate sansele sa ai castiguri in crestere in aceasta saptamana. Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

HOROSCOP. TAUR – Vrishabh (15 mai – 13 iunie) Pentru aceasta saptamana, intelepciunea astrologica indiana transmite zodiei tale ca iti sunt favorizate finantele ce se pot intari dar poti si sa rezolvi implinirea unui vis urmare a unei portii mari de credinta pe care o ai. Acest entuziasm al tau iti va creste urias increderea in sine si de aici va atrage rezultate favorabile. In cuplu sunt nenumarate lucruri pe care ai vrea sa vi le spuneti si acum este timpul sa iti scoti sentimentele la iveala. Saptamana te va tine ocupat cu familia, prietenii si mancarea. Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

HOROSCOP. GEMENI – Mithun (14 iunie – 15 iulie) Pentru aceasta saptamana, intelepciunea astrologica indiana transmite zodiei tale ca sunt favorizate castiguri financiare deci asigura-te ca esti atent la oportunitati si le folosesti in favoarea ta, eventual sa investesti in ceva substantial. Exista o mare posibilitate ca oameni pe care nu i-ai mai vazut demult sa iti reintre in cerc. Poti fi ocupat participand la intalniri sociale unde te vei intretine placut cu altii. Copiii aduc bucurie parintilor lor si familiei in aceasta saptamana. Vor atinge ceea ce le-ai setat sa realizeze. Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

