HOROSCOP indian pentru săptămâna în curs. Berbecii au șanse de promovare, Gemenii se gândesc la noi începuturi

HOROSCOP. Iata horoscopul indian saptamanii în curs conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob.

HOROSCOP. Astrologia indiana exista din India antica si a pornit de la interpretarea scripturilor vedice de catre intelepti. Acestea sunt cele mai vechi scripturi descoperite, datand de 6.000 ani, fiind pline de intelepciune materiala si spirituala unica. Astrologia indiana este o practica antica din India care releva destinul si personalitatea fiecarui om in functie de pozitia si miscarea stelelor.



HOROSCOP. Astrologia indiana sau vedica (sau cum mai este numita – astrologia Lunii) foloseste calendarul bazat pe constelatii. Ea are in centru Luna. Luna guverneaza mintea si emotiile oamenilor. Luna este astrul cu cea mai rapida viteza de miscare din zodiac. Niciun eveniment nu este posibil fara sustinerea Lunii. Cei care urmaresc si horoscopul vestic stiu ca si aici Luna este importanta, dar Soarele este centrul sistemului astrologiei vestice.

HOROSCOP. In horoscopul indian exista 27 case pentru cele 12 zodii. Semnele zodiacale au acelasi nume ca in astrologia vestica.

HOROSCOP. Exista cinci elemente – foc, apa, pamant, aer si cer – care sunt luate in considerare cand se studiaza horoscopul, alaturi de constelatiile ceresti si de miscarea Lunii. O harta completa indiana sau vedica arata abilitatile fiecarui om, misiunea de viata, karma, obstacolele si evolutia.



HOROSCOP. Astrologii folosesc ambele metode. Astrologia vestica stabileste cele 12 zodii bazandu-se pe miscarea anuala a Soarelui in relatie cu Pamantul (zodiacul tropical). Astfel, anul astrologic incepe in jurul datei de 21 martie, o data cu echinoctiul de primavara si cu startul zodiei Berbec.

HOROSCOP. Astrologia indiana e determinata de amplasarea planetelor si stelelor in constelatiile zodiacale de pe cerul noptii. Pentru secolul 21, Soarele intra anual in zodiacul sideral in zodia Berbec in jurul datei de 15 aprilie, deci de aici incep a fi calculate cele 12 zodii.

HOROSCOP. IATA CELE 12 ZODII DIN HOROSCOPUL INDIAN SI MESAJUL INTELEPT AL SAPTAMANII !



HOROSCOP. BERBEC (14 aprilie – 14 mai)

Nume sanscrit : Mesha

Cum e Berbecul din horoscopul indian? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

MESAJUL SAPTAMANII :

Se anunta o promovare sau o recompensa pentru abilitatile tale intelectuale. O marire brusca a venitului tau aduce o stare de bine si armonie pe toate fronturile. Relatiile cu cei din jur se imbunatatesc, in special cu personale in varsta. O perioada excelenta pentru discutii, negocieri, prezentarea ideilor.

HOROSCOP. TAUR (15 mai – 13 iunie)

Nume sanscrit : Vrishabha

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

MESAJUL SAPTAMANII :

Personalitatea ta atrage oameni si devii o minivedeta. Daca esti implicat intr-o relatie de lunga durata nu sunt excluse discutii despre casatorie sau faci cunostinta cu familia partenerului. Poate ca un esec anterior te-a impiedicat sa mergi mai departe in relatie, insa acum simti ca este momentul potrivit. Poti fi nervos si emotionat, insa putina meditatie te va ajuta sa-ti regasesti linistea.

HOROSCOP. GEMENI (14 iunie – 15 iulie)

Nume sanscrit : Mithuna

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

MESAJUL SAPTAMANII :

Te bate gandul sa pornesti o afacere proprie sau sa incepi ceva nou. Primesti unda verde, astrele iti sunt favorabile. Ai grija sa mentii o atitudine profesionista, indiferent cu cine stai de vorba. Lucrurile stau bine si in amor. Daca esti singur, sunt sanse mari sa intalnesti pe cineva special. Trebuie doar sa fii asertiv si sa-ti pastrezi calmul.

