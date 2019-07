HOROSCOP indian pentru săptămâna în curs. Berbecii trebuie să caute avantaje la locul de muncă, Taurii trebuie să aprindă flacăra pasiunii în cuplu

Foto: Pexels.com

HOROSCOP. Iata horoscopul indian al acestei saptamani ce se incheie pe 14 iulie 2019 conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob. O foarte mare parte a omenirii se ghideaza zi de zi dupa horosocopul indian sau vedic, asa cum noi citim zilnic horoscopul vestic. Astrologia indiana dateaza de 6000 ani si este la fel de veche ca yoga si ayurveda. Pentru multi astrologi si spirituali, horoscopul indian este foarte important si contine intelepciune mai profunda decat horoscopul vestic. Motivul ? Astrologia indiana se bazeaza foarte mult pe legatura spirituala dintre sufletul reincarnat al omului, planete, constelatii si voia divinitatii pentru acel suflet.

Astrologia indiana exista din India antica si a pornit de la interpretarea scripturilor vedice de catre intelepti.

HOROSCOP. Acestea sunt cele mai vechi scripturi descoperite, datand de 6.000 ani, fiind pline de intelepciune materiala si spirituala unica. Astrologia indiana este o practica antica din India care releva destinul si personalitatea fiecarui om in functie de pozitia si miscarea stelelor. Pana aici, este la fel cu astrologia vestica cu care suntem cu totii familiarizati.



HOROSCOP. Astrologia indiana sau vedica (sau cum mai este numita – astrologia Lunii) foloseste calendarul bazat pe constelatii. Ea are in centru Luna. Luna guverneaza mintea si emotiile oamenilor. Luna este astrul cu cea mai rapida viteza de miscare din zodiac. Niciun eveniment nu este posibil fara sustinerea Lunii. Cei care urmaresc si horoscopul vestic stiu ca si aici Luna este importanta, dar Soarele este centrul sistemului astrologiei vestice.



HOROSCOP BERBEC Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Dorinta ta de a obtine beneficii materiale substantiale nu poate fi indeplinita imediat. Gasirea unui client pentru a vinde o proprietate este mai grea decat ti-ai fi inchipuit. Tine minte, in afara de munca depusa, exista multe alte lucruri ce ar trebui luate in considerare la locul de munca. Atitudinea mai dinamica ar putea atrage avantaje semnificative, care te-ar propulsa in fata competitorilor.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

HOROSCOP TAUR Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Ai de lucrat la viata amoroasa pentru a reaprinde flacara pasiunii si pentru a-ti face partenerul fericit. Sanatatea este la un nivel satisfacator. In plan profesional, este nevoie de mai multa determinare si perseverenta pentru a obtine rezultatele dorinte. Fii mai increzator in fortele proprii si vei putea depasi obstacolele care stau in calea progresului.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

HOROSCOP GEMENI Mithun (14 iunie – 15 iulie)

Vei putea sa pui toate cartile pe masa doar daca vei intelege pe deplin intreg contextul. Depune eforturile necesare pentru a-ti atinge potentialul profeisonal. Planifica atent, profita de oportunitati si iti vei putea realiza visul. In plan casnic se anunta o schimbare a decorului.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

