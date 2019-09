HOROSCOP indian pentru săptămâna în curs. Racii caută fericirea, Balanțele găsesc armonia în viața lor

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul indian al acestei saptamani ce se incheie pe 29 septembrie 2019 conform intelepciunii vedice antice indiene, o sursa reala si bogata de inspiratie si ajutor pentru extrem de multa lume de pe glob. O foarte mare parte a omenirii se ghideaza zi de zi dupa horosocopul indian sau vedic, asa cum noi citim zilnic horoscopul vestic. Astrologia indiana dateaza de 6000 ani si este la fel de veche ca yoga si ayurveda. Pentru multi astrologi si spirituali, horoscopul indian este foarte important si contine intelepciune mai profunda decat horoscopul vestic. Motivul ? Astrologia indiana se bazeaza foarte mult pe legatura spirituala dintre sufletul reincarnat al omului, planete, constelatii si voia divinitatii pentru acel suflet.

Astrologia indiana exista din India antica si a pornit de la interpretarea scripturilor vedice de catre intelepti.

HOROSCOP. Astrologii folosesc ambele metode. Astrologia vestica stabileste cele 12 zodii bazandu-se pe miscarea anuala a Soarelui in relatie cu Pamantul (zodiacul tropical). Astfel, anul astrologic incepe in jurul datei de 21 martie, o data cu echinoctiul de primavara si cu startul zodiei Berbec.



HOROSCOP. BERBEC –

Mesh (14 aprilie – 14 mai)

Oamenii te vor aprecia pentru toate eforturile tale, deci tot inainte si fii pregatit sa primesti recompense pentru ceea ce esti. Pe planul banilor, se anunta si acolo o recompensa pentru ca esti pregatit sa iti implinesti obligatiile si angajamentele fara sa comentezi, sa te plangi, sa protestezi. Daca cauti o noua investitie sau o schimbare de scenariu de orice fel, sa stii ca este un timp potrivit sa faci acea miscare.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

HOROSCOP. TAUR –

Vrishabh (15 mai – 13 iunie)

Oportunitati de termen lung vor veni spre tine deci nu le lasa sa treaca. Poate ca o vacanta iti este in carti. Vei fi plin de entuziasm de impartasit cu cei din jurul tau si altii te vor adora pentru asta, facandu-ti starea de spirit si mai buna. Noutatile sunt in carti si chiar ai putea sa ai parte de o schimbare majora de viata cum ar fi o schimbare de domiciliu intr-un viitor apropiat.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

HOROSCOP. GEMENI –

Mithun (14 iunie – 15 iulie)

Ar putea aparea unele dificultati in legatura cu o relatie romantica in cazul in care nu stii cum sa te decizi intre a duce lucrurile la un nivel urmator sau sa ramaneti prieteni. Un aspect important pentru tine este sa mananci cu atentie in loc sa mergi pe ideea unei diete severe. Te poti relaxa sau alege sa iti petreci timpul lucrand spre scopurile tale foarte concrete. Doar fii calm si adunat la cap ca sa iti faci viata libera de stres.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul

