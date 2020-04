Horoscop indian pentru săptămâna 6-12 aprilie 2020. Berbecii pot lua decizii pripite, Taurii încep o afacere

Astrologia indiana a vietii este o combinatie dintre destin si liberul arbitru care este o reactie a fostelor noastre experimentari de liber arbitru.

Ce inseamna asta? Un om are liberul sau arbitru, libertatea de vointa de a alege dintre mai multe optiuni, dar trebuie sa accepte consecinta alegerii sale. Consecinta poate sa apara imediat sau poate fi decalata si mii de vieti.

Care sunt zodiile în horoscopul indian?

Astrologia indiana sau vedica (sau cum mai este numita – astrologia Lunii) foloseste calendarul bazat pe constelatii. Ea are in centru Luna. Luna guverneaza mintea si emotiile oamenilor.

Luna este astrul cu cea mai rapida viteza de miscare din zodiac. Niciun eveniment nu este posibil fara sustinerea Lunii. Cei care urmaresc si horoscopul vestic stiu ca si aici Luna este importanta, dar Soarele este centrul sistemului astrologiei vestice.

In horoscopul indian exista 27 case pentru cele 12 zodii.

Semnele zodiacale au acelasi nume ca in astrologia vestica.

Exista cinci elemente – foc, apa, pamant, aer si cer – care sunt luate in considerare cand se studiaza horoscopul, alaturi de constelatiile ceresti si de miscarea Lunii.

Horoscop indian în săptămâna 6-12 aprilie 2020 pentru Berbec

Atentie la deciziile pripite, care ar putea sa te duca in directii gresite. Nu te lasa influentat de prieteni. Fii tu cel care este la carma vietii tale. Chiar daca gresesti, macar vor fi greselile tale, nu ale celorlalti. Ai nevoie de mai mult echilibru. Nu dedica prea mult timp vietii profesionale, in detrimentul timpului dedicate tie, ca om.

Cum e Berbecul din horoscopul indian ? Curajos, foarte muncitor, lider, sincer si perseverent. Are multa energie si dinamism ; cu carisma sa poate convinge si conduce oamenii usor. Se indragosteste usor si e serios in amor.

Horoscop indian în săptămâna 6-12 aprilie 2020 pentru Taur

Devotamentul si dedicarea ta sunt proverbiale. Gratie acestora veniturile tale incep sa se imbunatateasca intr-o maniera constanta. Daca intentionezi sa iti incepi o afacere pe cont propriu, se anunta o saptamana propice pentru proiecte. Tenaticatea te va duce acolo unde vrei.

Cum e Taurul din horoscopul indian ? Iubitor, grijuliu, dedicat, incapatanat si usor de ranit. Este loial si atasat de cei iubiti, de job, de angajati, de proiecte, de prieteni, de aproape orice si oricine. In amor nu le place competitia.

Horoscop indian în săptămâna 6-12 aprilie 2020 pentru Gemeni

Saptamana incepe calm, cu mintea clara. Iei decizii care garanteaza succesul, chiar daca acesta va aparea mai tarziu. Eforturile tale vor fi rasplatite pe diverse planuri. Si in plan amoros, partenerul va aprecia gesturile tale romantice si pasionale. Bucura-te de tot ce-ti va aduce aceasta saptamana.

Cum e Geamanul din horoscopul indian ? Bun comunicator, in special in scris, plin de abilitati, poate avea mai mult de o cariera pe durata vietii. Alege cariere ce il tine ocupat si ii da mari ocazii de comunicare. In relatii, apreciaza prietenia cu partenerul si nu ii plac posesivii. Adora flirtul.

