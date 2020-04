Horoscop. Îngerii păzitori ai semnelor zodiacale

Fiecare persoana are deci propriul sau inger pazitor, indiferent de rasa, cultura sau religia de care apartine. Chiar si persoanele care spun ca sunt atee, materialiste convinse sau cele care refuza sa creada intr-o alta dimensiune decat cea terestra, au un inger pazitor personal.

Ingerii pazitori ne feresc de pericolele care ne pandesc fara ca noi macar sa le banuim; ne indeamna sa ne deschidem catre ceea ce este bun si sa evitam raul; au sarcina de a transmite mai departe rugaciunile noastre si intervin neobosit pentru ca noi sa primim intotdeauna dragostea divina.

Ingerii pazitori sunt capabili de o intelegere profunda, ei cunoscand bine strafundurile sufletului uman si, in marea lor intelepciune, privesc si accepta slabiciunile noastre ca pe niste obstacole inevitabile pe parcursul existentei omenesti. Prin urmare, nu trebuie sa ne simtim stanjeniti fata de ei pentru toate imperfectiunile noastre pe care ni le-am “expune” intr-un dialog sincer cu ei, caci ingerii ne cunosc infinit mai bine decat ne cunoastem noi insine.

Cand ne simtim cuprinsi de tensiuni si nelinisti, sa avem incredere in sfaturile binefacatoare ale ingerilor. Dimineata, inainte de a fi absorbiti de vartejul activitatilor cotidiene si seara, cand oboseala ne copleseste si ne simtim goi, putem sa ne adresam ingerului pazitor si sa-l rugam sa ne ajute sa redam sufletului nostru pacea si seninatatea.

Ingerii pot face multe pentru noi. Este suficient sa le invocam ajutorul si pentru asta va poate fi de folos sa stiti numele ingerului vostru pazitor.

Horoscop. Pentru cei nascuti:

Duminica: ingerul pazitor este arhanghelul Mihail, chakra corespondenta este chakra 1, iar piatra protectoare este ochiul de tigru sau hematitul.

Luni: ingerul pazitor este arhanghelul Gabriel, chakra corespondenta este chakra 2, iar piatra protectoare este citrinul, carneolul sau topazul auriu

Marti: ingerul pazitor este arhanghelul Camael, chakra corespondenta este chakra 3, iar piatra protectoare este piatra soarelui, chihlimbarul sau citrinul galben

Miercuri: ingerul pazitor este arhanghelul Rafael, chakra corespondenta este chakra 4, iar piatra protectoare este aventurinul, cuartul roz sau smaraldul

Joi: ingerul pazitor este arhanghelul Metatron, chakra corespondenta este chakra 5, iar piatra protectoare este lapis lazuli, turcoaza sau acvamarinul

Vineri: ingerul pazitor este arhanghelul Uriel chakra corespondenta este chakra 6, iar piatra protectoare este ametistul, fluoritul sau azuritul

Sambata: ingerul pazitor este arhanghelul Cassiel, chakra corespondenta este chakra 7, iar piatra protectoare este cuartul de stanca sau diamantul

Horoscop. Berbec – Malahidael – Ingerul curajului

Nativii din Berbec primesc curajul lui Malahidael. Vointa si puterea devin forte spirituale dinamice care pot fi folosite in viata de zi cu zi pentru binele celor din jur. Malahidael va sprijini orice efort creativ pe care il veti depune in lumea materiala, va va da curajul sa mergeti pana la capat, chiar daca asta nu va prea sta in fire. In paza lui veti reusiti sa terminati tot ce ati inceput cu atata entuziasm si, mai ales, sa faceti acest lucru fara a va simti sacrificati. Malahidael va mai face un dar, poate, cel mai importat, va da imaginea potentialului vostru spiritual. Va arata in orice actiune mica pe care o faceti zi de zi, faptul ca menirea voastra este, de fapt, una spirituala, de permanenta evolutie pentru ca actiunea curajoasa din plan material sa devina actiune curajoasa un plan spiritual. Acest inger va deschide ochii astfel incat sa vedeti adevaratele motive ale actiunilor voastre si va fereste sa deveniti fanatici sau despotici in incercarea de a controla viata altora. El este cel care poate transforma tendinta spre agresivitate in pace interioara.

Horoscop. Taur – Asmodael – Ingerul Rabdarii

Nativii din Taur primesc puterea rabdarii de la Asmodael. Dorintele noastre chiar daca sunt de ordin material sau spiritual sunt apanajul zodiei in care ne-am nascut si ele, pana la urma, motiveaza orice actiune din viata noastra. Rabdarea este cea care ne sustine perseverenta.Ingerul Asmodael este cel care transforma dorinta pentru posedarea de lucruri pamantesti in cea de a accede la noi nivele de cunoastere spirituala. El da consecventa Taurului si o transforma chiar intr-o valoare intrinseca a acestei zodii. Astfel, dintr-o zodie dominata de lumea materiala si de concret, cu ajutorul lui Amodael, Taurii pot deveni fiinte spirituale mai preocupate de suflet decat de trup. El ii fereste pe Tauri sa devina prea materialisti si prea fixati in parerile lor, la care ajung sa tina ca la ochii din cap, fara a avea vreun fundament logic.

