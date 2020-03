HOROSCOP. Întoarcerea lui Saturn pentru fiecare nativ! Schimbări uriașe pentru toate zodiile!

HOROSCOP. Intelegand cum se cuvine aceasta etapa cosmica te poate ajuta sa avansezi cu brio in urmatoarea ta etapa de maturizare si sa ai parte de premieri si binecuvantari de la Saturn in loc de pedepse.

HOROSCOP. Dealtfel, multa lume a mai auzit expresia „intoarcerea lui Saturn”. De regula, ea acompaniaza povesti marcate ba de uriasa inflorire ba de teroare, definind schimbari majore de viata : casatorii, divorturi, relocari, schimbari de cariera, copii, achizitii de proprietati si multe alte miscari de amploare din viata unui om. Din acest motiv, multi tind sa se teama de acest tranzit remarcabil.

HOROSCOP. Dar cele mai mari transformari au venit in perioadele cele mai provocatoare emotional si spiritual.

Pe durata intoarcerii lui Saturn in viata ta, vei experimenta anumite provocari, situatii, vei da drumul la orice nu iti mai serveste si vei pasi in magia care te asteapta. In functie de cat de aliniat ai fost cu intentiile tale pana sa ajungi la etapa intoarcerii lui Saturn, planeta karmei poate sa fie blanda cu tine, poate fi un sustinator excelent care sa te scalde in recompense si daruri ale vietii in acesti ani cat se afla din nou in zodia in care era la nasterea ta….sau poate fi ca un parinte dur, cu nuielusa in mana, cerandu-ti sa iesi in afara randului si sa dai socoteala.

HOROSCOP. Saturn a intrat in Varsator pe 22 martie 2020 ca sa petreaca mai intai trei luni aici, pana pe 1 iulie, cand va intra in miscare retrograda si se va muta inapoi in Capricorn, zodie in care a fost in ultimii 3 ani. Saturn conduce si Varsatorul dar si Capricornul, insa isi manifesta restrictiile, lectiile si karmele diferit, in functie de energia fiecarei zodii.

HOROSCOP. Saturn va parasi Capricornul pentru urmatorii 28-29 ani pe 17 decembrie, moment la care el va intra ca sa ramana in Varsator pana in martie 2023.

HOROSCOP. Saturn in Varsator este unul din cele mai anticipate tranzite astrale ale anului 2020. Saturn este marele profesor. Unele din cuvintele cheie pentru Saturn sunt reguli, disciplina, responsabilitate si maturitate. In momentul cand ne nastem, Saturn este intr-o zodie. Pentru ca Saturn are nevoie intre 27 si 30 ani sa faca o rotatie completa in jurul Soarelui printre cele 12 zodii, o intoarcere a lui Saturn se intampla de maxim 3 ori pe durata vietii unui om.

HOROSCOP. Saturn revine in zodia in care era la nasterea ta dupa aproximativ 28-29 ani (perioada considerata adevarata maturitate a unui om – nu esti matur cu adevarat pana cand Saturn nu s-a intors prima data la tine) si apoi dupa alti 28-29 ani, deci cand varsta este cuprinsa intre 54-60 ani si, cu ceva noroc, unii mai prind si a treia intoarcere a lui Saturn cand varsta este 81-90 ani.

HOROSCOP. In functie de zodia in care se afla Saturn la momentul nasterii sale, omul poate sa aiba idee cu privire la lectiile de viata, la domeniul in care trebuie sa isi gestioneze restrictiile si sa invete sa isi asume, cu maturitate, responsabilitatile.

Saturn este un profesor exigent dar corect. Nu lasa vreodata vreun elev al sau sa nu se bucure de rezultatele muncii sale sustinute, dar nici nu permite chiulul, smecheria si superficialitatea la lectiile care ii sunt desemnate.

HOROSCOP. Unii oameni dau vina pe Saturn pentru tot ce nu merge in viata lor. Insa este o abordare gresita si iresponsabila. Doar prin energia lui Saturn invatam ce inseamna efortul depus pentru o munca, unde duc actiunile, ce inseamna dedicarea si precizia. Toate formele de cunoastere exacta, cercetare teoretica, expertiza si abilitati deosebite provin de la Saturn si sunt dezvoltate si rafinate sub atenta privire a lui Saturn de-a lungul anilor vietii noastre. Cele mai mari cercetari, cele mai de seama contributii in stiinta, cele mai celebre descoperiri provin din energia saturniana.

HOROSCOP. Saturn este de acum in Varsator pana in 2023, ceea ce inseamna ca cei care au pe Saturn in Varsator la momentul nasterii lor vor avea parte de intoarcerea lui Saturn prima data, a doua oara sau a treia oara, in functie de varsta.

HOROSCOP. PRIMA INTOARCERE A LUI SATURN, 27-30 ANI

Bun venit in maturitate! Multi astrologi considera ca un om nu este cu adevarat maturizat pana cand nu a experimentat in viata sa prima intoarcere a lui Saturn. Aceasta perioada se aliniaza si cu paradigma cunoscuta : cand esti in jurul varstei de 30 ani, este vremea sa te aduni din experientele tineretii si sa te asezi cu un rost in urmatoarea etapa de viata. De cele mai multe ori, acest tranzit incepe ca o soapta discreta, lasandu-te cumva sa stii ca esti pregatit pentru urmatoarea ta etapa.

Poate ca cineva iti spune ceva ce rezoneaza cu inima ta si te simti cum inclini mai mult spre acea directie de viata cand iti vei si pune intrebari de genul : Cine sunt eu ? Sunt eu pe calea pe care visam cand eram copil ? Ce greseli am facut pe care le pot corecta ? Sunt eu autentic sau nu ? Sunt eu fericit cu mine sau nu ? Imi place unde locuiesc ? Munca mea imi aduce satisfactii ? Sunt eu pregatit pentru casatorie si copii ? Vreau sau nu casatorie ori copii ?

HOROSCOP. A DOUA INTOACERE A LUI SATURN, 54-60 ANI

Bun, deci esti adult de ceva vreme de acum. Dar ai devenit tu persoana care credeai ca vei deveni ? A doua ta intoarcere a lui Saturn iti serveste ca o verificare cu privire la felul in care ai progresat fata de prima sa revenire. Ca si la prima sa intoarcere, a doua te va provoca sa iti pui intrebari existentiale dar in versiune mai elevata:

Sunt eu fericit in relatiile mele ? Iubesc oamenii neconditionat ? Stiu sa imi gestionez fricile ? Sunt autentic ? Sunt in echilibru intre grija pentru mine si grija ori serviciile pe care le ofer pentru altii ? Sunt fericit in cariera mea ? Fac lucruri care imi aduc bucurie sau pasiune ? M-am inconjurat cu oameni ce ma iubesc si ma sustin ? Imi folosesc timpul disponibil in moduri care ma imbogatesc si ma ajuta sa fiu implinit, sa evoluez?

HOROSCOP. A TREIA INTOARCERE A LUI SATURN, 81-90 ANI

Intrucat longevitatea oamenilor a crescut abia in ultimul secol, deci nu foarte multa lume a trait ca sa experimenteze acest tranzit, nu este foarte clar cum se manifesta. Cu toate acestea, mult sunt de acord ca, asa cum s-a intamplat la a doua intoarcere a lui Saturn, cea de-a treia este o verificare a progresului pe care l-ai facut fata de cea anterioara. Diferenta majora este ca acum este mai mult o impingere de a te desprinde de tot ce nu te mai serveste, in special atasamente ale egoului. Scopul lui Saturn este sa fii versiunea ta cea mai buna si mai magica.

La acest moment al vietii, devine evident ca timpul este limitat in viata pe care o ai. Ca si coordonator al timpului, Saturn va face totul ca sa se asigure ca profiti de fiecare clipa ramasa. Unele intrebari pe care ti le poti pune sunt : Cu cine imi petrec timpul cel mai mult ? Cat de eficient mi-l petrec ? Cat de multa karma am vindecat ? Ce karma inca am pe care o duc cu mine in urmatoarea revenire pe pamant ? Pe cine trebuie sa iert ? La ce trebuie sa renunt ? Cum imi tratez corpul ? Ce voi lua cu mine nerezolvat in urmatoarea viata ? Ce mosteniri voi lasa in urma mea ?

HOROSCOP. Ce poti sa inveti din orice intoarcere a lui Saturn

Dupa ce intrebarile cele mai importante ale vietii ti-au fost adresate – si, apropos, nu este obligatoriu ca intrebarile celor 3 intoarceri ale lui Saturn sa fie exact in aceasta ordine ; Marele Profesor le poate amesteca si iti poti pune unele subiecte de tipul iertare, renuntare chiar mult mai devreme in viata – tu vei decide cum vei actiona in continuare. Daca doresti sa explorezi deja raspunsurile si sa iti faci schimbari sau ajustari ca sa iti faci temele, la intoarcerea sa la tine, Saturn te va felicita, premia, recompensa.

Desigur, ai putea simti nevoia si presiunea de a rezolva cat mai multe cat mai rapid, dar deja este intentie de ego: Saturn iti va sustine doar acele schimbari care sunt aliniate cu Sinele tau inalt si cu menirea ta in aceasta viata.

Daca alegi sa ignori soaptele acestor discrete dar fundamentale intrebari, sa nu fii suprins cand soaptele se vor transforma in strigate ale vietii.

Acele strigate devin rapid circumstante si situatii despre care te miri de ce au venit, ce vor de la tine, de ce ai „ghinion”.

Tine minte, Universul ne-a dat tuturor daruri unice si magice pe care sa le impartasim cu lumea si ne vrea generosi in a face asta. Daca nu esti in situatia de a contribui cu ce esti tu la bunul mers al lumii, Universul iti va atrage atentia negresit.

In asemenea situatii apar uneori partile dureroase ale intoarcerilor lui Saturn, cand refuzam sa dam drumul situatiilor, ambitiilor, relatiilor, circumstantelor care nu ne servesc scopului cel mai inalt. Insa nebunia din toate acestea este ca, atunci cand pana la urma dai drumul, realizezi ca Universul stie cel mai bine care e binele tau.

Ce inseamna pentru destinul tau faptul ca la nasterea ta Saturn era in zodia …… :

Saturn in zodia in care se afla la momentul nasterii tale traseaza directiile, lectiile, te provoaca ca sa ajungi la ele.

Cat din aceasta directie de viata trasata de Saturn la nasterea ta ai realizat-o pana acum ?

HOROSCOP. SATURN IN BERBEC

Esti o fire care vrea ca lucrurile sa iasa ca tine neaparat ? Saturn in zodia lui „eu” la momentul nasterii tale te poate face o fiinta chiar impetuoasa. Poti fi primul care sa te duci la inaintare, sa demarezi un proiect sau sa incepi o noua tendinta. Problema ta este ca puterea de a ramane pe aceste directii si proiecte nu este asa de mare, asa cum cere Saturn – perseverenta, consecventa.

Poti sa eziti asupra variilor directii in timp ce esti plin de milioane de idei de geniu dar care nu reusesc sa fie demarate niciodata. Lectia intoarcerilor lui Saturn este sa devii lider fara sa faci tu totul, sau sa devii total o persoana care domina si face pe sefa cu toti, caz in care esti indepartat de directia buna. Pot fi multe directii capcana pentru tine.

Pune-ti numele pe orice creezi si inovezi si scoate-le in lume dar tine minte ca mai multe maini duc la rezultatele cele mai bune. Ai putea fi de la un atlet de calibru pana la un drac impielitat care mananca sufletul tuturor cu autoritatea ta. Poti face o cariera ca speaker motivational, sef de corporatie, lider militar sau sportiv de performanta.

HOROSCOP. SATURN IN TAUR

Luxul practic si confortul de acasa sunt elementele care activeaza energia stabilizatoare a Taurului aici insa Saturn te face sa te intrebi ani de zile daca chiar ai banii de a iti permite sa tot desfaci sticle de sampanie si sa servesti acel caviar.

Ai putea avea tot felul de zbateri in sectorul banilor, traind intr-o lume a fanteziei tale cu privire la casa pe care o doresti ; vei fi provocat sa inveti lectiile grele ce tin de a face bugete, a face bani, a gestiona bani si a te bucura de recompense cu intarziere dupa ce muncesti din plin pentru ele. Fii atent si la comoditate, deasemenea. Invata sa fii acel Taur care trage in loc de acel Taur care doarme lenes la umbra, altfel oportunitatile vor trece pe langa tine.

Cu putin efort, poti deveni un manager incredibil de eficient care sa faca bani si sa ai o cariera in care zona financiara sa fie marele succes. Ospitalitatea si activitatea pe piata produselor de rafinament culinar sau artistic pot fi alte directii pentru viata ta. Tu ai un ochi format pentru frumos si poti detine afaceri de succes intr-o zi pe aceste zone.

