HOROSCOP IUBIRE MAI 2018. Cum iubești în funcție de zodie

Pixabay

HOROSCOP IUBIRE MAI 2018. Daca obisnuiesti sa te intrebi cum de alegi numai partenerii gresiti, poate ca e timpul sa iti analizezi felul de a fi si adevaratele valori. Partenerul perfect pentru tine te asteapta undeva, insa nu iti dai seama ce vrei. Afla mai intai cum iubesti si ce vrei de la un partener pentru a fi sigur ca faci alegerile corecte.

Iata cum iubesti in functie de zodie si ce partener ti s-ar potrivi.

HOROSCOP IUBIRE MAI 2018.Berbec

Iti place mai mult sa mergi la vanatoare decat sa te lasi vanat. Iti place comunicarea sincera, fara ocolisuri. Iti doresti o relatie pasionala, in care sa te simti confortabil. Ai nevoie de un partener care sa-ti ofere placeri, care sa te rasfete.

Partenerul perfect: Balanta.

Alte compatibilitati: Gemeni, Leu, Sagetator, Scorpion, Varsator.

HOROSCOP IUBIRE MAI 2018.Taur

Esti senzual si iti plac relatiile in care esti foarte intim cu partenerul. Ai nevoie de un partener care sa-ti stimuleze toate simturile, de la pipait, la miros si gust, de la auz la vaz. Cauti un partener care sa-ti ofere siguranta si in care sa ai incredere totala.

Partenerul perfect: Scorpion.

Alte compatibilitati: Rac, Fecioara, Pesti, Capricorn.

HOROSCOP IUBIRE MAI 2018.Gemeni

Gemenii sunt foarte relaxati in ceea ce priveste sexul si nuditatea. Le place foarte mult sa flirteze si n-au nicio inhibitie in ceea ce priveste sexul la intamplare, in public sau cu mai multi parteneri. In relatia stabila, Gemenii pretuiesc foarte mult comunicarea si distractia.

Partenerul perfect: Sagetator.

Alte compatibilitati: Balanta, Gemeni, Leu, Berbec, Varsator.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.