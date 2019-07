HOROSCOP IULIE. Cea mai provocatoare lună din an, cu cinci planete retrograde. Fecioarele se bucură de popularitate, Taurii au parte de o schimbare

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP IULIE. Luna iulie 2019 este probabil cea mai provocatoare luna din an. Avem eclipsa totala de Soare o data cu Luna Noua in Rac pe 2 iulie si o eclipsa partiala de Luna plina in Capricorn pe 16 iulie, punandu-ne viata pe repede inainte. Datorita lor ne putem astepta sa traim unele inceputuri sau finaluri semnificative in vietile noastre pentru ca asta fac eclipsele : accelereaza timpul iar ce urma sa se intample oricum are loc mai devreme.

HOROSCOP IULIE. O eclipsa solara corespunde unor oportunitati neasteptate. Pentru multi oameni, eclipsele solare sunt atunci cand realizam brusc ca avem nevoie de mai mult decat primim curent. Ele sunt un moment in care trimitem invitatii cosmice in Univers si spunem bun venit abundentei.



HOROSCOP IULIE. O eclipsa lunara ofera momentul in care suntem incurajati sa dam drumul la orice nu mai serveste sufletului nostru. Este timpul de a elibera, de a epura si de a spune la revedere – unor situatii sau oameni sau conceptii vechi care ne tineau intr-un anumit fel de realitate.

HOROSCOP IULIE. Cu Mercur retrograd toata luna incepand cu 8 iulie, ai destul timp la dispozitie sa ajustezi schimbarile necesare mai ales in termeni de comunicare dar si sa exersezi rabdarea, abilitatile active de ascultare si sa fii proactiv in a oferi si cauta clarificarile necesare. Mercur devine a cincea planeta retrograda a perioadei alaturi de Jupiter, Saturn, Neptun si Pluto.

HOROSCOP IULIE. Cat despre iubire, Venus intra in Rac si Marte intra in Leu, transformand luna iulie intr-o luna super romantica si fierbinte ! Se anunta o vara pentru gesturi grandioase si pentru manifestari emotionale de calibru !

Da, ai face bine sa crezi ca iulie este o luna cum rar intalnesti ! E vremea eclipselor, este capat de linie. Schimbarea este la ea acasa !



HOROSCOP IULIE. Principalele evenimente astrale ale lunii iulie 2019 sunt:

Pe 1 iulie – Marte, planeta energiei si actiunii intra in Leu pana pe 18 august : vei dori sa iti imbunatatesti atractia fizica si trebuie sa aduci mai multa pasiune in relatiile tale. Deasemenea, esti mai dispus sa iti asumi mai multe riscuri financiare.

Pe 2 iulie – Luna Noua in Rac si eclipsa totala de Soare : ai nevoie in viata ta mai mult ca oricand de inteligenta emotionala. Este momentul care semnaleaza schimbari majore. Uita de reguli rigide, de ierarhii, uita-te care iti sunt nevoile reale. Priveste unde te ghideaza viata, ca un rau care isi cladeste albia printre bolovani. Acolo unde ai investit munca, asteapta-te la rezultate. Dar cu Saturn care trece peste punctele de eclipsa pe 4 iulie, vor exista plati karmice pentru cei ce nu vor sa asculte. Karma conduce !

Pe 3 iulie – Venus planeta iubirii intra in Rac pana pe 28 iulie : iti vei exprima dragostea mai mult stand acasa, chiar si in weekenduri. Este cea mai buna perioada sa cultivi relatii sanatoase de familie.

Pe 8 iulie – Mercur stationeaza retrograd in Leu : va fi chiar deasupra lui Marte care e in Leu. Te poti astepta ca o anumita furie reprimata sa atinga o masa critica si sa incinga atmosfera. Acum te poti ocupa de orice aspect ramas neclarificat inca de la inceputul anului si sa il rezolvi intr-o forma sau alta.

A doua parte a lunii iulie este vreme de vindecare.

Din 9 iulie, Chiron in Berbec stationeaza retrograd si apare o puternica constientizare a unor vechi dureri si furii care sunt gata sa fie transformate si vindecate.

Pe 16 iulie are loc a doua eclipsa a verii – eclipsa partiala de Luna plina in Capricorn. Asteapta-te ca relatiile sa fie testate la maxim. Legaturile solide nu au de ce sa se teama. Dar daca te-ai zbatut de ceva vreme in unele relatii, este timpul sa dai pagina, sa inveti din greselile tale si sa mergi mai departe.

Pe 23 iulie Soarele intra in maiestuosul Leu – este timpul sa stralucesti si sa iti arati abilitatile unice. A fi natural si sincer te va ajuta mult acum.

Pe 28 iulie Venus planeta iubirii intra in Leu – devii mult mai creativ in amor si vezi potentialul creativ in relatii. Te bucuri sa mergi la spectacole, filme, evenimente. Venus in Leu te face si sa adori luxul.

Pe 30 iulie luna se incheie cu dublu eveniment astral – Mercur iese din retrograd in Rac iar Soarele este in cuadratura cu rebelul Uranus, aspect ce ne poate pune nervii putin la incercare. Planifica cat mai putine lucruri in acea

HOROSCOP IULIE. Iata mesajul lunii IULIE 2019 pentru fiecare zodie:

HOROSCOP IULIE. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Aceasta luna este de tranzitie pentru ca focusul de interes se muta de la viata personala spre cea profesionala. Te poti baza pe puterea ta interioara ca sa iti implinesti planurile. Planetele sunt cu ochii pe tine si poti primi sustinerea necesara. Nu ezita sa colaborezi cu oamenii din jur si dedica-ti si tu timp sa ii sustii. Mai mult, fa-ti timp pentru tine, ai nevoie de mai multa odihna si reincarcar de baterii. Unele aspecte ce tin de finante necesita atentie imediata si rezolutie. Ritmul acestei luni este destul de provocator, deci cu planificare corecta si odihna suplimentara poti fi eficient. Intareste-ti relatiile de familie ca fundatie necesara pentru succesul tau.

HOROSCOP IULIE. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai putea sa ai parte de o schimbare majora de perspectiva pentru ca esti impins sa dai drumul unei vechi filozofii sau sistem de credinte in favoarea unor abordari noi de viata in ceea ce priveste relatia cu membrii familiei. Acorda-le atentia necesara si nu neglija nimic. Asteapta-te sa lucrezi ca sa iti imbunatatesti felul in care comunici, in special cu familia. Dealtfel familia este favorizata mai mult decat cariera acum. De aceea vei dedica efort si timp in plus ca sa iti organizezi treburile profesionale. Simti nevoia de autonomie si succes. Vrei sa demonstrezi altora dar mai ales tie ca te poti misca independent. Tine-ti sub control aceasta tendinta pentru ca te poate face sa te misti impulsiv si spre directii gresite. Daca esti prudent ai mult mai mult de castigat.

