HOROSCOP Jupiter pentru fiecare zodie în parte. Berbecii își schimbă cariera, Taurii au o perioadă financiară bună

HOROSCOP. Iata in ce sector de viata te impacteaza cu predilectie tranzitul Jupiter retrograd pana pe 11 august, in functie de ZODIE :



HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Jupiter este in fruntea hartii tale, fiind una din cele mai importante energii ale acestui an pentru tine. Educatia este puternica si poti lua in considerare revenirea la o forma de educatie. Jupiter retrograd iti creaza miscare si te poti gandi sa te muti dintr-un oras sau tara, chiar daca asta inseamna sa te muti departe de familie si prieteni.



HOROSCOP Sunt oportunitati pentru tine de explorat sub norocul lui Jupiter. O cariera noua ti se poate prezenta si vei invata din mers. Energii creative precum scrisul, teatrul, cinematografia, regia, comedia, actoria sunt puternic activate. Cariera ta este protejata acum, dandu-ti timp sub acest retrograd sa explorezi un job mai bun daca vrei, care sa iti dea mai multa libertate si sens de implinire personala profunda.

HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Aceasta este o perioada financiara puternica pentru tine. Este bine sa studiezi investitiile si metodele de a crea venit pasiv. Cauta grupuri care se intalnesc si discuta despre investitii, in special creand un business online, cumparat si vandut de actiuni si speculari imobiliare. Este un an bun sa iti termini anumite studii sau sa iti dublezi eforturile de a-ti creste nivelul de pregatire.

HOROSCOP GEMENI



HOROSCOP Aceasta perioada iti aduce ajutor cu tehnicile de studiu si pentru o memorie mai buna. Poti gasi acum profesori sau consilieri care sa te ajute. Jupiter te protejeaza cand calatoresti. Daca ai de mers in vara in locuri mai exotice, e un timp potrivit. Vei descoperi ceva ce iti redefineste sentimentul de libertate si motivatie.

