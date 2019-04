HOROSCOP Jupiter retrograd 10 aprilie – 11 august 2019. E momentul să vă schimbați perspectiva. Nimic nu e doar alb, nimic nu e doar negru

HOROSCOP Jupiter retrograd. Jupiter, cea mai mare planeta din sistemul solar, a cincea planeta de la Soare, planeta norocului, expansiunii, oportunitatilor intra in miscare retrograda intre 10 aprilie si 11 august 2019. Aceasta miscare este de amploare cosmica si vom simti efectele sale.

Jupiter se ocupa cu scopurile si obiectivele noastre, in ce credem, ce este posibil, de cresterea, abundenta si expansiunea noastra. Jupiter este marele DE CE, motivul pentru care facem ceea ce facem.



HOROSCOP Viata ar fi trista si fara sens daca nu am avea pe Jupiter in ea. Deci chiar trebuie sa fim atenti la miscarea celei mai mari planete din sistemul nostru solar.



HOROSCOP Jupiter este retrograd aproximativ 4 luni in fiecare an si are un ciclu complet de rotatie in jurul Soarelui ce tine 1 an.



HOROSCOP Asa cum Jupiter isi schimba acum sensul de miscare pe cer, si pentru tine este momentul sa iti schimbi perspectiva.



HOROSCOP Priveste mai indeaproape ce scopuri ai si ajusteaza-le. De ce faci ceea ce faci ? Iti sunt scopurile aliniate cu integritatea ? Ce ai uitat, ce ai de ajustat ? Jupiter retrograd NU e ca Mercur retrograd si NU are rolul si mesajul sa te opreasca ci sa te ajute sa primesti feedback, ca dupa aceea sa reusesti. Aceasta este sansa ta sa vezi detaliile ce ti-au scapat cand Jupiter era direct.



HOROSCOP TINE MINTE ca miscarea lui Jupiter este mai lenta decat cea a Lunii, a lui Mercur sau Venus, de aceea si retrogradul sau dureaza 4 luni. NU pune presiune pe tine sa sari sa decodezi mesajele acestui retrograd deocamdata ; marea revelatie va culmina cand Jupiter revine direct, dupa 11 august.

Cand oamenii aud cuvantul “retrograd”, uneori se impacienteaza, mai ales daca e vorba de planeta norocului si abundentei ca Jupiter : “Voi ramane fara noroc ? Voi face mai putini bani cat e Jupiter retrograd ? Se va incetini totul?” sunt intrebari frecvente.



HOROSCOP Lucrurile in astrologie nu sunt in alb si negru, in bine si rau.



HOROSCOP Fiecare om are sansa sau lectiile sale intr-o perioada retrograda ca aceasta si depinde si de circumstantele individuale, de preferintele, prioritatile si stilul de rezolvare a problemelor valabil la fiecare.



HOROSCOP Insa cert este ca acest Jupiter retrograd te va duce inapoi sa revizitezi aceleasi subiecte ce tin de abundenta, noroc, oportunitati valabile in viata ta in iarna 2018-2019 si in primavara timpurie.



HOROSCOP Aceste 4 luni ne cer sa reprivim la ce am muncit incepand din 12 ianuarie acest an si ce noi scopuri sau interese am avut fiecare in minte incepand de atunci.Jupiter iti da oportunitatea sa iti privesti cu atentie propriul progres acum. Retrogradele au felul lor special de a ne aduce cea de-a doua sansa sau timp sa editam si sa rafinam aspecte din viata noastra.



HOROSCOP Jupiter este in Sagetator inca din decembrie 2018 (asa cum scrie aici, plus influenta sa pentru fiecare zodie) , deci la el acasa, in zodia pe care o coordoneaza, deci e in maximum sau de putere. Va fi aici pana aproape de finele lui 2019. Sagetatorul inseamna, mai presus de orice, starea de a fi liber. Liber mental, liber si neincorsetat, liber ca stare de spirit, indiferent cati bani faci, in ce relatie esti, ce noroc iti bate la usa. Daca acestea nu iti consolideaza sentimentul de libertate personala, sunt aproape degeaba – gandeste Sagetatorul. Astfel, intregul an, calatoria lui Jupiter in Sagetator – cu tot cu perioada sa de 4 luni de retrograd – este o oportunitate de a privi la ce anume te elibereaza. Jupiter ne invata acea libertate care nu se obtine din castiguri materiale, ci in starea mintii si spiritului, dobandita cand citim, invatam, exploram sau cream dincolo de orice limite sau granite.



HOROSCOP Uneori, cand evoluam in acest sens, putem experimenta un efect de domino in alte domenii ale vietii noastre. Totul este interconectat.



HOROSCOP Jupiter retrograd ne poate forta sa vedem la ce sa renuntam ca sa putem lua altceva bun asupra noastra. Poate ca in iarna au fost oportunitati sau idei pentru care nu erai pregatit desi au venit spre tine. Poate ca ai muncit in plus pana acum in acest an 2019 ca acum sa realizezi ca nu este ceea ce vrei sau ceea ce ai nevoie acum ! Poate sunt vise mari pe care le-ai pus deoparte, desi ai inceput anul cu intentia de a te ocupa de ele, dar nu ai facut inca nicio miscare ca ele sa capete viata.



HOROSCOP Interesant este ca Jupiter retrograd ne va atinge si acolo unde am fost “lenesi” sau cu lipsa de scop pentru viata noastra. Da, este important sa ne luam timp sa ne odihnim, reincarcam si relaxam dar daca sunt zone de viata in care ai fost … prea relaxat, Jupiter retrograd te poate incuraja sa actionezi.

Uneori intram intr-o stare prelungita de … lene… daca ne-am pierdut sensul sau scopul de viata, automat simtindu-ne si vinovati si demotivati. Lenea si comoditatea nu inseamna sa zaci pe canapea toata ziua, poate fi o lipsa de ritm activ in job, in relatii, cu banii nostri si in alte domenii. E semn de blocaje si de lipsa de motivatie si implinire.



HOROSCOP Daca ti s-a intamplat aceasta stare, Jupiter retrograd va aduce energia necesara sa te recentreze si puna pe actiune, pentru ca cumva iti vei revedea motivele care au dus la … lipsa de entuziasm si vei schimba totul, primind o noua inspiratie si energie pentru viata ta. Schimba-ti rutina, focuseaza-te pe bucurie si devino cea mai buna versiune a ta ! Nu trebuie sa te urci pe Everest, sa castigi medalii sau sa ai parte de te miri ce succes de calibru. O viata de succes este una in care tu se simti bine, indiferent cum arata ea din afara de la altii si ce parere au altii.



HOROSCOP Lasa acest Jupiter retrograd sa fie perioada in care privesti a doua oara ce iti blocheaza libertatea sau propria crestere DAR CU ALTA MENTALITATE.

Priveste acelasi lucru dar totodata altfel. Reintoarce-te la scopurile tale si verifica daca ele mai sunt valabile sau nu, ori poate acum vrei ceva mai mare si mai bun.

Libertatea vine din puterea de a face alegeri, din a te razgandi si a alege altceva mai potrivit pentru tine si din constientizarea ca nu trebuie sa faci totul tot timpul si ca … poti fi liber daca asa alegi sa fii si sa simti. Cresterea personala vine si atunci cand ne dam permisiunea sa facem mai putin ca sa ne focusam pe ceea ce este important cu adevarat.



HOROSCOP Daca te ajuta, tine minte aceasta afirmatie de intentie pe care sa o ai in minte intreaga perioada de Jupiter retrograd :

“Ma focusez pe tot ceea ce ma face sa ma simt liber”.

Un exercitiu ca sa folosesti energia lui Jupiter retrograd 2019 in avantajul tau



HOROSCOP Reviziteaza mental evenimentele din ultimele 6 luni, deci aproximativ incepand din octombrie 2018.

Constientizeaza unele lucruri bune care s-au intamplat. Fa o lista cu 10-20 lucruri pozitive, uimitoare si minunate ce au avut loc.

Apoi repriveste aceeasi perioada si vezi 1-2 lucruri dificile sau provocatoare care s-au intamplat. Cand le privesti, nu reintra in emotia lor negativa, ci incearca sa vezi ce lectii, cadouri sau oportunitati vezi prin ele sau dincolo de ele.



HOROSCOP Daca iti greu sa vezi asa ceva, este in regula si doar fii mandru de tine ca faci efortul de a incerca macar sa vezi ceva bun.

Acum ca ai facut toate acestea, observa orice emotie pozitiva sau schimbare pe care o simti in tine si gandeste-te la 1-3 lucruri pe care le poti face care sa iti schimbe rutina zilnica si sa te faca sa te simti mai liber.



HOROSCOP Ce poti scoate sau adauga ca sa simti mai multa bucurie, mai mult scop si mai multa aliniere ?

In perioada retrograda, incepe prin a integra aceste schimbari si observa cum se schimba in bine viata ta.

Cand Jupiter va reveni in miscare directa in 11 august, vei fi alt om si vei privi momentul de start al acestui tranzit fiindu-ti foarte clar cate s-au schimbat in viata ta !

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.