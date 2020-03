HOROSCOP. Lordul karmei Saturn intră în Vărsător după 29 ani. Ce va urma în plină criză de coronavirus

HOROSCOP. Saturn a intrat in Varsator pe 21 martie 2020 ca sa petreaca mai intai trei luni aici, pana pe 1 iulie, cand va intra in miscare retrograda si se va muta inapoi in Capricorn, zodie in care a fost in ultimii 3 ani. Saturn conduce si Varsatorul dar si Capricornul, insa isi manifesta restrictiile, lectiile si karmele diferit, in functie de energia fiecarei zodii.

HOROSCOP. Saturn va parasi Capricornul pentru urmatorii 28-29 ani pe 17 decembrie, moment la care el va intra ca sa ramana in Varsator pana in martie 2023.

HOROSCOP. Conjunctia Saturn – Jupiter = o noua era

HOROSCOP. Nu se poate vorbi despre Saturn in Varsator fara sa reamintim despre conjunctia mult asteptata dintre Jupiter si Saturn ce va avea loc pe 21 decembrie 2020, la 0° in Varsator. La acel moment, ambele planete vor fi in Varsator de doar 4 zile (ambele intra impreuna in aceasta zodie pe 17 decembrie).

HOROSCOP. Nu este „doar” o conjunctie Saturn-Jupiter – desi doar o asemenea conjunctie in sine este un eveniment extrem de important, mai ales ca are loc doar o data la 20 ani – dar ce face ca acest eveniment sa fie cu adevarat special este ca se intampla la 0° intr-o zodie de aer.

HOROSCOP. Conjunctiile Jupiter-Saturn sunt foarte ciclice si apartin ciclurilor elementale de 200 ani. Actualul ciclul Jupiter-Saturn a inceput in 1802 si este un ciclu de pamant. Acest ciclu de pamant se va termina pe 20 decembrie si din 21 decembrie va incepe un nou ciclu in alt element, anume in elementul aer.

HOROSCOP. Iar aceasta inseamna VESTE MARE. Practic, energia se va muta de la pamant (consumerism, valori materiale, ierarhii) la aer (intelect, informatie, colaborare).

HOROSCOP. In lumina conjunctiei Jupiter-Saturn – care va revolutiona societatea – avem nevoie sa fim foarte atenti la ce aduce ca prim efect intrarea lui Saturn in Varsator incepand din 21 martie 2020.

HOROSCOP. Ca sa intelegi la ce sa te astepti de la acest tranzit, sa ne intoarcem la baza, la esenta, la ce inseamna cu adevarat Saturn si Varsatorul in astrologie.

HOROSCOP. Saturn este marele profesor. Unele din cuvintele cheie pentru Saturn sunt reguli, disciplina, responsabilitate si maturitate. Saturn vrea sa ne maturizam, sa crestem !

HOROSCOP. Saturn expune limitele zodiei prin care tranziteaza – ce functioneaza dar mai ales ce nu functioneaza.

HOROSCOP. Saturn a stat 2 ani si jumatate in Capricorn, expunand binele si mai ales uratul din arhetipul Capricornului: lipsa de integritate, puterea folosita gresit sau abuziv, materialismul si coruptia.

HOROSCOP. Acum este randul Varsatorului sa fie luat la analizat de catre Marele Profesor. Pana la finalul acestui tranzit, Saturn va aranja ce trebuie rearanjat …in special tinand cont ca in 2024 Pluto se va muta si el in Varsator, ca sa transforme si revolutioneze complet societatea in care traim.

