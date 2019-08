HOROSCOP. Luna în care te-ai născut ascunde niște secrete. Cei născuți în ianuarie sunt făcuți să fie lideri, cei din iunie sunt iubăreți

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Utilizarea lunii nasterii pentru a “decodifica” anumite trasaturi ale personalitatii umane este o metoda care se foloseste inca din antichitate. Metoda se bazeaza pe numerologie si statistica si poate spune adevaruri nestiute.

Citeste in continuare pentru a afla ce secrete ascunde luna in care te-ai nascut. Esti pregatit sa le afli?

HOROSCOP. Luna nasterii IANUARIE

Daca luna in care te-ai nascut este ianuarie, afla ca te-ai nascut ca sa fii lider. Esti o persoana analitica si independenta, inteligenta si creativa. Combinatia perfecta pentru a sta in fata multimii si a aduna adepti. La toate acestea se adauga si o carisma pe care oamenii nu o pot ignora.

Desi esti o persoana destul de tacuta, te poti enerva sau entuziasma foarte repede. Lumea din jurul tau este vesela si nu te concentrezi pe punctele slabe ale oamenilor. Desi esti rezistent la boli, racesti repede. Esti foarte precaut cu banii si analizezi mult inainte sa cheltui ceva.

Trasaturi: Seriozitate, Discretie, Motivatie, Atentie, Sociabilitate, Incapatanare



HOROSCOP. Luna nasterii FEBRUARIE

Daca luna in care te-ai nascut este februarie, afla ca principala ta caracteristica este empatia. Esti insa si orientat catre succes. Din pacate, daca nu ajungi acolo unde iti doresti, din diverse motive, devii negativist si ai tendinte depresive. Ai si o inima mare si poti fi un parinte excelent.

Trasaturi: Realist, Inteligent, Sexy, Atractiv, Temperamental, Timid, Umil, Tacut, Cinstit, Loial

HOROSCOP. Luna nasterii MARTIE

Daca luna in care te-ai nascut este martie, afla ca esti o persoana foarte norocoasa. Te afli de multe ori la locul potrivit, in momentul potrivit. Ai noroc la bani, dar ii poti pierde la fel de rapid. In dragoste, ai tendinta de a calca stramb daca nu consideri ca persoana de langa tine este sufletul pereche. Insa, odata ce ti-ai intalnit jumatatea, esti fildel pana la moarte.

De multe ori se spune despre tine ca traiesti cu capul in nori, ca visezi la pace si tranchilitate. Insa acesta este felul tau de a evada. Iti place sa calatoresti. Principalul defect este ca te enervezi foarte repede si esti razbunator.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.