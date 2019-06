HOROSCOP. Luna în Săgetător pentru fiecare zodie în parte. Berbecii sunt în pragul revoltei, Taurii văd ce e mai bun în oameni

HOROSCOP. Iata influenta Lunii pline capsunii in Sagetator din 17 iunie 2019 pentru fiecare zodie:

HOROSCOP BERBEC Intelege care este partea si contributia ta intr-o situatie si care sunt consecintele actiunilor tale. Acesta este un aspect important pe care Luna plina capsunie in Sagetator, in combinatie cu Jupiter si Neptun, te ajuta sa il intelegi pentru a creste si evolua. Este tentant sa traiesti intr-o lume plina de iluzii si fantezie dar nu faci niciun bine nimanui facand asa, Berbecule, in special nu tie.

HOROSCOP TAUR Luna plina capsunie in Sagetator, in combinatie cu Jupiter si Neptun, te ajuta sa vezi adevarata fata si adevaratele culori a prietenilor si colegilor tai. Acest fapt iti poate zburataci aripile si forta sa te deconectezi o vreme de la ei pana cand iti reasezi pozitia si vezi diferenta dintre realitate si iluziile tale pe acest subiect. Tu vrei sa vezi tot ce e mai bun in oameni, Taurule, dar daca ei iti arata aspecte mai putin placute ce poti tu face ? Sa iti iei timp solo pentru a procesa.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.