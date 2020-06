Horoscop luna iunie. Taurii sunt înconjurați de emoții, Săgetătorii trebuie să fie deschiși spre schimbare

Luna iunie nu este o perioada in care sa ne fortam spre putere in viata de zi cu zi. Este o vreme in care sa mergem in interiorul nostru si sa apreciem momentele de liniste. Cu sase planete retrograde, iunie ofera un timp de transformare personala, reevaluare si reimprospatare. Se spune ca schimbarea incepe din interior si acum este mai valabil ca oricand.

Tot in iunie avem si eclipsele sezonului de vara, fapt ce ofera lunii un caracter mai special, mistic – plina cu eclipse, retrograde si evenimente astrologice majore, iunie ne va oferi ocazia unor puternice reflectii personale transformatoare.

Perioada lui Venus retrograd, planeta iubirii si relatiilor, a inceput pe 13 mai in zodia Gemeni, semnaland o perioada in care ne revizuim dorintele si nevoile, mai ales in cuplu sau in vederea formarii unui cuplu – cine esti tu separat de persoana alaturi de care esti sau vrei sa fii?

Valorile personale se pot schimba cand Venus este retrograda, precum si procesele creative. Ea revine direct pe 25 iunie, ajutandu-ne sa mergem mai departe cu noi intelegeri descoperite in aceasta perioada despre sine si despre ceilalti.

Mercur, planeta comunicarii, gandirii, tehnologiei si calatoriilor intra in stationare retrograda la mijlocul lunii, din 18 iunie, in zodia Rac unde se afla deja din 28 mai. Sa fim atenti la relatiile care functioneaza din asteptari nerealiste, pentru ca acest retrograd al lui Mercur va pune accent pe resentimente si confuzie in treburile personale, in special in cele care s-au simtit si se simt inegale si nereciproce.

Jupiter, Saturn si Pluto sunt deja retrograde din aceasta primvara iar Neptun va intra la randul sau in retrograd din 23 iunie. Aceste planete cu miscari mai lente au perioade retrograde ce cuprind toata vara. Energiile lor au un efect mai subtil pe plan personal dar si colectiv, aducand in discutie locul nostru in aceasta lume.

Iar celebrele eclipse anuale de vara revin, desigur, doua dintre ele in iunie si una in iulie.

Pe 5 iunie avem eclipsa de Luna plina si este pentru prima data in zodia Sagetator de cand punctele de eclipsa, Nodurile Lunare si-au schimbat axa din luna mai. O noua arena se deschide in forta si fierbinte, deci sa fim pe faza.

Pe 21 iunie avem eclipsa inelara de Luna Noua in Rac, chiar a doua zi dupa solstitiul de vara din 20 iunie. Aceasta eclipsa este ultima de felul sau si este foarte potenta, impingandu-ne spre noi frontiere.

Marte, planeta actiunii, energiei intra in Berbec, deci ajunge acasa unde este in cea mai mare forta, apoi Jupiter se intalneste cu Pluto inainte de finalul lunii, ca si cum lucrurile nu au fost si asa suficient de intense 30 zile.

In concluzie, luna iunie trebuie traita pas cu pas, ora cu ora, zi cu zi, in stare de atentie, observare, explorare, oferindu-ni-se ocazia de a ne face munca interna pe care suntem chemati sa o facem pentru a ne aduce varianta cea mai buna de sine la lumina, in serviciu pentru ceva mai mare, oricat de mult nu face sens la prima vedere.

Iata horoscopul zodiei tale pentru luna IUNIE 2020:

Horoscop iunie BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Tu esti adanc bagat in emotiile tale cand incepe luna iunie. Simturile iti sunt trezite si compasiunea fata de tine si de altii ruleaza la cote ridicate toata luna. De tine depinde pe care directii – sus sau jos – emotionale alegi sa mergi in iunie. Foloseste-ti inima ca o sageata care te indreapta spre raspunsurile pe care le cauti si solutiile de care ai nevoie.

Uneori, ceea ce continua sa apara in vietile noastre personale sau profesionale sunt exact acele lucruri asupra carora trebuie sa continuam sa lucram la nivel interior, mai profund. Unde te simti frustrat, blocat sau cu resentimente? Unde dai mai mult decat primesti?

Poate ca iti dai seama ca nu poti sa ajuti pe toata lumea, oricat de multe sfaturi dai si cat de bune sunt. Nu toata lumea este pregatita pentru intelepciunea ta si poate ca este timpul sa iti canalizezi energia spre oameni noi si proiecte – cele care te hranesc si infloresc asa de mult precum tu ii hranesti pe altii.

Sfatul lunii iunie:

Revizuieste-ti limitele personale si profesionale. Uita-te unde este timpul sa faci o schimbare si noteaza-ti pasii necesari pentru a crea un echilibru mai bun pentru tine.

Horoscop lunar iunie TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Relatiile tale pot atinge nivele mai adanci de intimitate, incredere si constientizare in iunie. Poate ca nu se vor simti usor mereu, dar oamenii au nevoie de autenticitatea ta, de intelepciunea si sensibilitatea ta. Ai incredere cand permiti inimii sa se deschida, ii inspiri si pe altii sa faca la fel. Iunie te incurajeaza sa atingi nivele noi de expresie de sine, vulnerabilitate si comunicare deschisa.

Ce te sperie? Aminteste-ti ca poti incepe aceasta munca din interior, implicandu-te intr-un dialog mai deschis cu tine insuti. Ce ai nevoie cu adevarat sa onorezi acum? Ce nu mai poate fi ignorat in continuare, dat la spate sau alungat? Mergi inainte si rosteste-ti adevaru, Taurule. Nu este timpul sa te abtii sau sa mai indesi in cotloane ceea ce stii ca e in inima ta.

Sfatul lunii iunie:

Identifica un mod prin care sa dezvolti relatii personale mai apropiate si incepe sa impartasesti acest tip de energie a apropierii in interactiunile tale. Poate fi prin ceva ce vrei sa comunici, o poveste pe care ai nevoie sa o impartasesti sau o dorinta pe care esti gata sa o implinesti.

Horoscop luna iunie GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Fii atent sa nu faci prea multe angajamente pe care nu esti sigur daca le poti onora acum, in special daca nu esti sigur ca esti dispus sa le tii. Claritatea iti poate fi confuza cand vine vorba ce vrei sau ce astepti de la tine, dar si ce asteapta altii de la tine. Mercur retrograd din iunie te poate ajuta sa te intelegi mai bine si sa iti dai seama unde ai nevoie sa pasesti in afara sau sa ramai pe loc.

Daca ai dificultati sa iti mentii promisiunile sau ai o tendinta sa nu te tii de planurile tale, asteapta-te ca luna iunie sa iti aduca unele teste de realitate despre cum ii impacteaza asta pe cei ce depind de tine. Daca descoperi ca iti e greu sa spui nu sau ai tendinta sa te extinzi mai mult decat simti, Universul te va face sa privesti in fata ce te ajuta sau ce te franeaza. In oricare caz, claritatea este la orizont. Nu lasa viata sa te traga in diverse directii fara un focus clar. Energia lui iunie este aici sa te ajute sa iti pui prioritatile la locul lor.

Sfatul lunii iunie:

Intreaba-te, la ce spui da desi nu este bine pentru tine, potrivit pentru tine sau posibil pentru tine sa onorezi? Permite-ti sa spui nu cand se simte necesar pentru tine asa.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.