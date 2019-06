HOROSCOP. Luna nouă în Gemeni. Nu lua lucrurile prea în serios, începe o afacere!

HOROSCOP. Pe 3 iunie 2019 avem prima Luna Noua a sezonului de vara : Luna Noua de iunie in Gemeni. Gemenii sunt zodia ce coordoneaza mintea, deci este timpul sa ne punem idei noi in miscare !



HOROSCOP In tot ce cream si traim, mintea joaca un rol decisiv : nu uita ca in orice credem devine extrem de puternic in viata noastra si ne modeleaza realitatea. Luna Noua este mereu o faza de inspiratie a ciclului lunar in care punem NOI seminte pentru ce vrem sa cream, in timp ce Luna plina este o faza de recompense – ce semeni, aceea culegi.

Aceasta Luna Noua de iunie este menita sa ne dea o portie de vigoare si energie, tocmai bine pentru lunile de vara ce urmeaza. Este momentul perfect sa incepi noi proiecte si sa muncesti ce e nevoie ca sa iti atingi scopurile, dar sub energia particulara a Gemenilor !



HOROSCOP Datorita influentelor lui Venus, Neptun si Pluto asupra acestei Luni noi in Gemeni, ea devine la fel de importanta ca o Luna plina. Ea va fi sub energia Gemenilor, deci vom fi sociabili, vorbareti si dornici de a iesi, petrecand mult timp cu prietenii, cu familia, cu oamenii cu care construim relatii benefice.



HOROSCOP Gemenii se plictisesc usor si le place sa surfeze la suprafata valurilor vietii, cautand constant stimulare de pe urma ideilor si oamenilor noi.



HOROSCOP Acest proces hraneste mintea puternica si curioasa a Gemenilor.



HOROSCOP Avem tendinta sa subestimam puterea mintii si o alimentam cu tot felul de ganduri inutile, cu gunoaie mentale care nu ne servesc la nimic, din contra. Acum este sansa ta sa iti observi gandurile care te preocupa zi de zi si sa alegi constient sa rulezi doar acele ganduri care iti imbunatatesc viata !



HOROSCOP Sub Luna Noua in Gemeni, mintea iti este extrem de fertila si ideile vor prinde rapid radacini. Alege cat de bine poti ! Asa cum spune o vorba inteleapta: Ideile modeleaza cursul istoriei. Iar cu siguranta ideile tale modeleaza cursul vietii tale. Ce sa faci cu ocazia Lunii Noi in Gemeni ?



HOROSCOP Luna Noua in Gemeni din 3 iunie iti aduce un nou inceput impreuna cu darul alegerilor multiple. Primesti acum spatiul necesar ca sa iei o decizie in cunostinta de cauza. Aduna datele necesare, vorbeste cu cei ce stiu sau mergi sa vezi cu ochii tai, la nevoie. Luna Noua in Gemeni iti aduce alegeri. Tine ochii si urechile ciulite si fii flexibil ! Daca ai asteptat sa semnezi un contract, sa cumperi un produs electronic sau sa lansezi o campanie sau un site, acum este momentul ! Orice tine de minte, intelect, comunicare are acum drum liber si cale deschisa !



HOROSCOP Incepe sa te uiti la toate detaliile necesare, lasa curiozitatea sa te ghideze. Afla cat de multe informatii folositoare poti ca sa iei o decizie de start in cunostinta de cauza. Cel mai important este sa iti schimbi perceptia despre ce poti si ce nu poti sa faci si sa pornesti. Retine : poti sa faci orice iti pui in minte !



HOROSCOP Sau poate ai taraganat intr-o problema, invartindu-te in cercuri. Acum este sansa ta sa tai tot acest balast nefolositor si sa pornesti decis. Acum primesti si curajul de a vorbi pentru ceea ce stii ca este adevar. Iata ce concept ilustreaza perfect aceasta Luna Noua in Gemeni : “Indiferent ce iti spun oamenii, cuvintele si ideile tale pot schimba lumea”

Priveste-ti credintele pe care le ai pentru ceea ce vrei sa creezi si alege sa mergi mai departe cu cele care te fac mai fericit. Mentine-ti optiunile deschise. Nu face angajamente ferme. Incearca sa gusti cate putin din toate.



HOROSCOP Nu lua lucrurile prea in serios, ne spun Gemenii. Nu te supara si nu te ambala : cat de importanta va mai fi supararea ta peste cinci ani de acum incolo ? Merita ? Iata ce ne invata Luna in Gemeni.



HOROSCOP Activitati bune de facut sunt : incepe o noua afacere / inscrie-te la un curs / comunica cu prietenii si familia / socializeaza ca sa intalnesti oameni noi / fa pe cineva sa rada / participa intr-o organizatie ce are o retea / invata o limba noua / cumpara-ti un produs electronic care sa iti usureze viata / planifica sa pleci intr-o scurta calatorie



