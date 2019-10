HOROSCOP. Luna Noua în SCORPION, 28 octombrie 2019. Trecutul bate la ușă, Scorpionul te face mai puternic

HOROSCOP. Pe 28 octombrie 2019 traim Luna Noua in Scorpion care este speciala si poarta cu ea un mesaj puternic si stralucitor pentru un nou inceput in vietile noastre. Bun venit Lunii Noi in proaspatul sezon al Scorpionului abia inceput. Este o lunatie majora, prima sub Soarele in Scorpion si ultima din luna octombrie si va fi intensa.



HOROSCOP. Lunile Noi marcheaza timp pentru noi inceputuri iar aceasta are loc in zodia profunda si intensa a Scorpionului cu doar cateva zile ca Mercur sa intre in retrograd pentru ultima oara a acestui an. Concluzia ? Unele aspecte se vor schimba si vor lua forme noi. Fiecare va avea parte de schimbarile si noutatile sale, unele previzibile si unele total ciudate. Schimbarea nu e comoda dar e esentiala. Sa imbratisam cresterea si transformarea pentru ca asta inseamna Scorpionul. Un aspect important este ca Luna Noua va fi in opozitie cu imprevizila planeta Uranus care poate aduce o oarecare salbaticie sau haos, nerabdare, impulsivitate, rebeliune.



HOROSCOP. Trecutul bate la usa pentru a ne da ocazia sa decidem daca dorim sa revizitam vechi situatii din nou sau sa mergem mai departe dupa ce facem pace cu ele.

Totodata, Scorpionul inseamna bani, sex, energie cruda deci ne putem astepta la usi tabu deschise care pana acum erau secrete si ascunse. Foloseste magia acestei Luni Noi ca sa sapi adanc acolo unde nu credeai ca mai e ceva si sa te vindeci fizic si emotional. Poti si magnetiza bani si investitii in viata ta, fertiliza un proiect sau experimenta o improspatare sexuala. Sentimente puternice vin la suprafata acum si poti fi in contact cu aspecte ce stau, de regula, ascunse, fie de natura sexuala, metafizica sau financiara. Insa este bine pentru ca Luna Noua este momentul in care sa plantezi seminte noi si sa ai parte de un nou inceput intens, pasional si minunat !



HOROSCOP Scorpionul stie ca ce nu te omoara te face mai puternic. Aceasta Luna Noua inseamna sa te reconectezi cu acea putere din interiorul tau, puterea cu care poti depasi orice obstacol, cu care te ridici ca pasarea Phoenix din propria cenusa si te reafirmi cu forta in fata vietii. Este timpul sa iti transmuti slabiciunile in putere !



HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Pentru tine este o Luna Noua foarte sexy care iti da puterea sa te apropii de cineva special, fie ca e cineva puternic la munca sau cineva deosebit pentru inima ta. Poate e timpul sa vorbesti clar anumite lucruri si sa cureti aerrul. Este timpul sa imbratisezi schimbarea. Daca ceva nu a functionat bine pentru tine pana acum, apasa pe butonul magic, rearanjeaza piesele si fa o schimbare. S-a evaporat increderea dintr-o relatie ? Trebuie sa decizi daca o reconstruiesti sau mergi mai departe. Este un timp bun si sa iti explorezi sexualitatea, mai ales aspecte ce ti-au fost prea delicate sau nu ai avut timp de ele.



HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Aceasta Luna Noua iti aduce un start proaspat in relatiile tale. Este momentul unei implicari puternice cu altii, fie ca e vorba de plan personal, romantic sau de afaceri. Ai oportunitatea sa iti adancesti angajamente profunde, sa te deschizi si sa te cunosti mult mai adanc cu cealalta persoana. Interactiunile iti sunt puternice si pline de sens. Fie ca esti cu un partener de termen lung, esti singur sau abia la un inceput, acum esti mult mai intelept si gata sa te implici intr-o relatie de la egal la egal. Este sansa ta sa adancesti o conexiune si sa aduci o legatura mai profunda bazandu-te pe onestitate si suport reciproc.



