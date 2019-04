HOROSCOP. Luna Plină dublă în Balanță. Lucrurile ajung la punctul de fierbere. Orice dezechilibru relațional se luminează

HOROSCOP. Este destul de rar ca doua Luni pline consecutive sa fie in aceeasi zodie, asa cum avem Luna plina in Balanta din 19 aprilie 2019 asa cum a fost si cea din martie o data cu echinoctiul de primavara si startul noului an astrologic. Cu atat mai rar este ca cele doua sa se intample cat timp Soarele este in aceeasi zodie, cum se intampla acum cu ambele in timp ce Soarele este in Berbec, zodia noilor inceputuri!

HOROSCOP. De aceea, aceasta Luna plina de aprilie este numita Luna plina dubla. Daca ai anumite stari ciudate, daca traiesti intamplari aparent inexplicabile, in mare masura se datoreaza acestor energii speciale ale unui portal energetic deschis de Luna plina de martie si inchis, iata, acum cu ocazia Lunii pline de aprilie. De aceea, aceasta Luna plina inseamna o inchidere, o clarificare, o concluzie si un punct si de la capat dar diferit!

HOROSCOP. Pentru ca unele transformari sa aiba loc, uneori lucrurile trebuie sa ajunga la un punct de fierbere. Astrologic, Luna plina dubla are rolul de a aduce in constient ce este in inconstient sau cu intentia de a ramane ascuns. Balanta inseamna tipare in relatii iar Luna plina dubla in Balanta transmite nevoia de a ajunge la niste concluzii importante in relatii. Ce trebuie schimbat ? Ce trebuie eliminat sau clarificat ? Ce nu mai poate ramane asa cum este ? Ai avut la dispozitie o luna ca sa iti dai seama. Acum se trage linie de final.

HOROSCOP. In astrologie, relatia nu este doar cea cu altcineva (partener, familie, prieteni, colegi, sefi, parinti) ci se refera si la relatia cu tine insuti sau cu un domeniu al vietii tale (de exemplu relatia ta cu banii, cu jobul, cu calatoriile, cu un mod de gandire).

HOROSCOP. Un element important este ca aceasta Luna plina din 19 aprilie este in opozitie cu planeta transformarilor rebele Uranus (aflat in Taur pana in 2026 cum scrie AICI). Aceasta aliniere cosmica transmite nevoia noastra de schimbare, dorinta de libertate care ne poate face nelinistiti si impulsivi. Evenimente neasteptate si comportamente imprevizibile pot adauga tensiune in relatiile apropiate.

HOROSCOP. Luna plina dubla din 19 aprilie 2019 va lumina orice dezechilibru relational care are nevoie acum de iubire si sustinere emotionala pentru a fi rezolvat intr-o forma sau alta. Ramai calm si incearca sa fii cat mai rational, ca sa beneficiezi si sa vezi ce iti aduce bun aceasta Luna plina. Reactiile impulsive si emotionale exagerate pot transforma o drama minora intr-un haos total. Deci ai grija cand iei decizii importante, in special in relatii.

