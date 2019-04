HOROSCOP. Luna Plină dublă în Balanță pentru fiecare zodie în parte. Taurii trebuie să-și găsească echilibrul interior, Gemenii trebuie să reînvețe să spună „te iubesc”

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata cum influenteaza Luna plina dubla in Balanta zodiile:

HOROSCOP. BERBEC

Schimbari neasteptate si libertate sunt la ordinea ta de zi la aceasta Luna plina care pune accent pe recunoasterea ta. Nevoia ta de raspunsuri poate duce lucrurile intr-o directie mai complicata si complexa, dar pana la urma trebuie sa treci si prin asa ceva, face parte din conditia umana.

Bucura-te de moment si fii pregatit pentru urmatorul sezon al vietii tale in care vei simti mai multa satisfactie decat in cel pe care tocmai doresti sa il schimbi. Luna plina are loc cat timp Soarele este inca in zodia ta si esti ajutat sa capeti recunoasterea pe care o meriti. Pentru asta, incepe prin a te recunoaste tu pe tine insuti. Daca ai facut treaba buna, felicita-te si recompenseaza-te. Cand primesti recunoastere, nu raspunde cu “In sfarsit !”, ci accepta cu gratie, zambeste si spune “Multumesc !”.

HOROSCOP. TAUR

Cu Uranus in zodia ta aflat in polaritate cu aceasta Luna plina, starea ta de neliniste poate atinge cote maxime. Intai de toat ocupa-te de tensiunea nervoasa si de anxietate ca sa poti ajunge la faza urmatoare a vietii. Luna plina este in casa ta a 6 a, deci trebuie sa te ocupi mai clar de relatia ta cu munca.

Vrei progres dar adevaratul progres vine cand intai esti tu in echilibru intern cu tine. Fa-ti un plan la inceput de zi si tine-te de el. Da-ti pauze periodice, elimina distragerile de atentie de pe telefon sau social media. Doar asa eviti oboseala si lipsa de focus. Asadar, vezi ce tip de schimbari sanatoase si noi poti face si la ce sa renunti din obiceiurile care iti saboteaza echilibrul in munca.

HOROSCOP. GEMENI

Cel mai important lucru in viata este sa inveti cum sa scoti iubirea din tine spre altcineva si sa o lasi sa intre. Trebuie sa iti amintesti asta cu ocazia Lunii pline. Partenerul nu iti poate citi mintea, deci exprima-te prin cuvinte. Spune persoanelor pe care le iubesti ca le iubesti.

Spune unui parinte, unui sef, unui coleg ceea ce ai de spus sau de rugat dar dintr-un spatiu de iubire, nu de criza de nervi. Luna plina te ajuta sa ajungi la echilibru in relatiile tale constientizand ce ai de schimbat sau eliminat in felul in care comunici cu oamenii esentiali din viata ta.

