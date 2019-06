HOROSCOP. Luna plină în Săgetător. E vremea pentru fantezii, ascultați-vă intuiția

HOROSCOP. Horoscop special: Ce influenta are pentru zodia ta Luna plina capsunie in Sagetator de luni 17 iunie 2019? Este ultima Luna plina inainte de eclipsele verii!

Luna plina a lunii iunie 2019 are loc luni 17 iunie si este numita Luna plina capsunie. Luna plina primeste cate o alta “porecla” in fiecare luna ; cea din iunie poarta numele capsunilor intrucat coincide cu sezonul bogat de recolta de capsuni din multe parti din lume. Denumiri mai putin comune pentru aceasta Luna plina, bazate pe traditii vechi europene, sunt Luna de

miere sau Luna trandafirilor.



HOROSCOP Conform NASA, Luna va incepe sa fie plina inca de sambata noaptea si va arata la fel pana marti. In astrologie, Luna plina este in Sagetator, o zodie optimista cunoscuta pentru dragostea sa de viata si aventura.



HOROSCOP Desi vara pare instalata peste tot, este ultima Luna plina a primaverii pentru ca are loc inainte de solstitiul de vara din 21 iunie care marcheaza oficial startul verii astronomice ce contine si celebrele eclipse din iulie !



HOROSCOP Soarele este inca in inteligentul si curiosul Gemeni pana pe 21 iunie iar Luna plina este una vindecatoare ce ne va inspira sa ne revizitam munca de facut ca sa ne atingem visele, nu doar de la ultimul ciclu al Lunii ci de la inceputul anului 2019. Suntem la mijlocul anului si la final de sezon de primavara astronomica, deci e sanatos sa privim in fata niste adevaruri ca sa decidem cum sa intampinam cel mai bine vara.



HOROSCOP Luna plina de iunie este una din cele mai fericite si mai pline de semnificatie buna din 2019.



HOROSCOP Are loc in zodia entuziasta si plina de viata a Sagetatorului si este influentata de expansivul Jupiter si de visatorul Neptun, aducand un sens de abundenta si optimism care va ramane cu noi pentru urmatoarele doua saptamani, explica astrologii de la Horoscope.com.



HOROSCOP Jupiter, planeta norocului si abundentei, va fi in cuadratura cu Neptun care ne conduce fanteziile si iluziile, deci noi putem fi idealisti in exces si dispusi sa luam unele decizii cam nerealiste, fiind cu capul in nori mai mult ca in alte dati. Insa avem noroc cu Saturn care aduce portia de realitate necesara estomparii iluziilor lui Neptun. Ne ajuta sa ne infruntam realitatea indiferent cum arata, timp in care sa continuam sa ne dorim tot ce visele ne dicteaza.



HOROSCOP Pe durata acestei Luni pline, intuitiile noastre si entuziasmul vor fi crescute semnificativ. Oamenii se pot astepta sa simta un val de curiozitate si entuziasm fara limite, dar vor fi descarca mesaje incredibile din Univers sub forma intuitiei lor. Cel mai bun mod de a canaliza aceasta combinatie dinamica este sa mentinem o minte deschisa spre noile aventuri pe care viata ni le ofera acum in timp ce suntem prudenti sa nu idealizam in exces rezultatul. Da, lucrurile pot iesi de sub control in aceste zile din preajma Lunii pline – cand granitele dintre realitate si fantezie pot fi cu usurinta blurate.



HOROSCOP Aceasta Luna plina ne aduce si vesti bune pentru viata noastra de amor, spune si astrologul Lisa Stardust.

Amplasamentul ei vne va face sa fim intrigati si fascinati de farmec si vom fi si noi fermecatori pentru altii. Este timpul sa ne simtim si sa ne imbracam fermecator si sa ne asumam aceasta identitate.



HOROSCOP Daca esti singur, chiar poti intalni persoana fermecatoare ce te va incanta, iar daca esti in cuplu, va asteapta noi aventuri care sa va duca relatia la urmatorul nivel.

In cea mai mare parte a sa, trecand peste usurinta cu care putem confunda visele cu realitatea, din cauza combinatiei lui Jupiter expansiv – coordonatorul Sagetatorului unde e e Luna plina – si visatorul Neptun ce in curand va fi retrograd si el – este o Luna plina pozitiva.



HOROSCOP Apropierea sa de centrul galactic ne da acces la aceasta noua energie ce se va revarsa asupra Pamantului, crescandu-ne frecventa in mai multe aspecte ale vietii si ne ajuta sa ne imbratisam visele, sa ne protejam inimile de negativitate si sa vedem adevarul din noi care a ramas ascuns pana acum, explica Lisa Stardust.

