Horoscop Mai 2020. Racii sunt empatici, Balanțele își caută sensul indentității

Puternica conjunctie Saturn-Pluto din 12 ianuarie ce nu mai avusese loc de 500 ani anunta ca va aduce o schimbare de paradigma in realitatile noastre personale si colective.

Intalnirea acestor mari grei in zodia Capricorn anunta faptul ca structurile, rutinele si felul in care functionam urma sa treaca la o reevaluare. Astrologii din jurul lumii au interpretat ce puteau sa insemne asta : recesiuni, caderi economice si preocupari despre mediu, iata teme comune despre schimbarile anului 2020. Desi acestea in sine sunt teme importante, totusi anul 2020 anunta si transformari profunde si personale dar si treziri masive la nivel individual si colectiv.

Astrologia ne ajuta sa vedem energia miscarii planetelor si ce potential detine, dar nu neaparat cum se va manifesta sau cum va arata cand se va prezenta in realitatea noastra.

Multi dintre noi si-au pus mari sperante in astrologia anului 2020, si, in timp ce am fost constienti ca va aduce provocari, nu ne-am putut imagina ca anul se va desfasura in modul total atipic, unic si socant pe care l-au luat evenimentele mondiale cu implicatii profund personale.

Poate ca lucrurile arata diferit pentru tine fata de cum iti imaginai ca va fi viata ta la inceput de luna mai. Inca nu este momentul sa ne grabim sa revenim la ceea ce stiam candva ; in schimb, planetele in luna mai ne incurajeaza sa intram mai mult in profunzimea propriei fiinte, sa revizuim si sa ne reevaluam calea si planurile de a merge mai departe.

De ce? Pentru ca in luna mai incepe sezonul retrogradelor. Deja Pluto este retrograd din 25 aprilie pana in octombrie. In plus, in mai vor intra in stationare retrograda Saturn, Venus si Jupiter. Saturn pe 11 mai in Varsator ; Venus pe 13 mai in Gemeni ; Jupiter pe 14 mai in Capricorn.

Pe 5 mai, Nodurile Lunare se muta din axa Rac-Capricorn in Gemeni-Sagetator, miscare urmata de o Luna plina sexy in Scorpion si tot ce vrem sunt raspunsuri. Dar nimeni nu le are. Inca. Ce avem de facut insa este sa punem intrebarile corecte. Sa ramanem cu mintile deschise. Sa invatam noi abordari. Raspunsurile sigure dogmatice si punctele de vedere fanatice ne fac rau acum. Ramanem neutri si deschisi sa experimentam. Sa notam faptul ca ultima data cand Nodurile Lunare au fost pe axa Gemeni-Sagetator a fost imediat dupa evenimentul 9/11 din SUA, o perioada de fanatism si frica colectiva.

Spre 22 mai, Luna Noua in Gemeni va aduce ceva mai multa clarificare in situatia pe care o traim cu totii.

Si planeta actiunii si energiei Marte este o alta planeta pe care trebuie sa fim cu ochii in aceasta luna – va intra in emotionalul

Pesti pe 13 mai, o combinatie mai putin incantatoare pentru energicul si impulsivul Marte, fapt ce ne va impacta nivelele de energie si ne va solicita sa fim rabdatori, sa avem compasiune si abordari mai lente.

Iata horoscopul zodiei tale pentru luna MAI 2020:

Horoscop mai 2020 BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Afirma-ti misiunea, Berbecule. Apleaca-te spre adevarurile care au iesit la suprafata pentru tine in aceasta primavara si incepe sa le exprimi cat de bine poti. Marte, coordonatorul tau, va intra in apele Pestilor pana la final de iunie. Pestii sunt ultimul semn zodiacal, locul unde erele ajung la final si unde poti pregati urmatorul capitol. Acestea sunt apele in care evolutia ta personala capata prioritate.

In luna mai ti se cere sa iti dai la o parte orice credinte, atitudini sau angajamente care nu iti mai servesc pentru urmatoarea portiune a calatoriei tale. Lunile urmatoare vor aduce o perioada de initiere in care vei incepe sa mergi pe carari noi si nu vei avea timp sa mai porti dupa tine bagaje vechi. Sfat : Scrie-ti un manifesto personal ce contine valorile, idealurile si in general in tot ceea ce crezi acum, dupa aceste ultime luni si tot ce au adus ele in viata ta.

Horoscop lunar mai 2020 TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este luna in care sa te indragostesti de tine, Taurule. Pe 13 mai, Venus coordonatoarea ta intra retrograd in Gemeni, plimbandu-te intr-o calatorie de sase saptamani in interiorul sinelui tau fabulos. Acolo vei invata sa iti onorezi cunoasterea, experienta si intelepciunea dobandite pana acum de cand esti pe aceasta planeta. Cand asculti povestile altor oameni si le confunzi ca si cum ar fi ale tale ? Ce te-a invatat realitatea care nu se potriveste cu ce credeai despre lume ?

Venus te impinge sa intelegi ce vrei cu adevarat de la tine : Unde trebuie sa iti ajustezi asteptarile ? Ce vrei sa faci cu creativitatea, inteligenta si sclipirea ta brilianta ? Ce vrei sa exprimi despre tine, fara a te justifica, a ezita sau a-ti cere scuze? Este timpul sa iti vezi calitatile cultivate care te fac sa fii cine esti si sa poti da altora ceea ce le dai. Sarbatoreste-te cat de bine poti in aceasta luna. Sfat : fa-ti un caiet si scrie des toate lucrurile pe care le placi, apreciezi si iubesti la tine.

