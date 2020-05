Horoscop. Mesaje de la îngerii păzitori pentru zodii în luna mai. Berbecii trebuie să-și păstreze credința, Balanțele sunt purtătoare de lumină

Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat si ghidat de Divinitate. Ingerii sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat.

Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata! Una din formele prin care ingerii iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.

Iata care sunt mesajele ingerilor pentru cele 12 zodii pentru luna MAI 2020.

Mesaje ingeri luna MAI 2020 – BERBEC

“Pastreaza-ti credinta si speranta pentru ca la orizont este ceva nou si pozitiv dar inca nu se vede.”

Semintele pe care le-ai semanat incep sa incolteasca. S-ar putea sa nici nu fii inca constient de acest fapt pentru ca sunt inca la inceput. Acum este mai important decat orice altceva sa ramai cu o atitudine pozitiva si sa pastrezi o viziune clara privind dorintele si intentiile. Evita-i pe oamenii sceptici si pe cei cu tipare mentale negative.

Este esential sa actionezi zilnic – chiar daca faci pasi de copilas – pentru a-ti implini visele. Un telefon, o scrisoare sau citirea unui material relevant te vor ajuta sa iti mentii energia manifestarii la un nivel ridicat. In fiecare zi, afirma ca ti-ai implinit sau chiar ti-ai depasit visul. Si, cel mai important lucru, cere sprijinul ingerilor la fiecare pas facut pe aceasta cale.

Mesaje ingeri pentru zodii luna MAI 2020 – TAUR

“Iti sprijin chiar acum casatoria sau uniunea sufleteasca cu cineva drag”

L-ai chemat pe Dumnezeu sa te ajute in domeniul unei relatii sentimentale iar El ne-a trimis pe noi sa iti fim alaturi. Sunt aici sa te ajut cu o relatie implinita. Dumnezeu si cu noi, ingerii, dorim sa raspundem rugaciunii tale fara intarziere. Primul aspect in care te vom ajuta este vindecarea oricaror rani din trecut legate de relatie de lunga durata de cuplu. In clipele de liniste, iti cer sa lasi in seama mea orice suferinte. Iti cer sa elimini orice sentimente negative pe care le-ai putea avea despre o fosta relatie sau cele care pornesc din experientele traite in copilarie.

Apoi, pun mainile asupra inimii tale si iti cer sa inspiri si sa expiri profund. Acum iti cer sa doresti eliminarea suferintelor si a maniei vechi fata de prima iubire. Pe masura ce elimini toxinele din inima, iti mai cer sa inlaturi suferintele vechi fata de toate iubirile din trecut. Permite-mi sa iti eliberez inima de vechile rani, ca sa te poti bucura de o casnicie fericita, inradacinata in prezent. Trebuie sa ne eliberam de trecut pentru a evita repetarea vechilor experiente dureroase. Sunt aici pentru a-ti elibera inima, astfel incat sa poata iubi deplin… intr-o relatie binecuvantata.

Mesaje ingeri luna MAI 2020 – GEMENI

“Conditiile de acum nu sunt favorabile. Asteapta, cauta alte optiuni si roaga-i pe ingeri sa te ajute, sa te calauzeasca, sa te aline.”

Ai un motiv pentru care ai cerut parerea Cerurilor in legatura cu o situatie ce te preocupa. In inima ta, stii ca ceva nu merge cum trebuie. Sunt aici pentru a te ajuta sa ai incredere in intelepciunea inimii. Desi poate parea romantic sa te arunci inainte cu ochii inchisi, aceasta situatie te indreptateste sa procedezi cu totul altfel. Pentru ca sunt unul din ingerii tai pazitori, fericirea ta este misiunea mea principala. Aceasta situatie, asa cum arata ea acum, are elemente ce nu iti aduc bucuria pe care o cauti.

Ai si alte optiuni. Una ar fi sa astepti, ceea ce iti imbunatateste cu siguranta perspectiva, fie pentru ca vei afla mai multe informatii, fie pentru ca se vor schimba circumstantele, fie pentru ca va aparea ceva mai bun. A doua optiune este sa continui in aceasta situatie. Tu ai liberul arbitru sa decizi. Fii sigur ca voi fi alaturi de tine, indiferent daca acorzi sau nu atentie avertizarilor noastre. Daca vei ajunge intr-o situatie in care vei avea nevoie de ajutorul nostru, iti vom fi alaturi cu iubire neconditionata. De fiecare data cand ne asculti, dar si cand nu tii seama de sfaturile ingerilor, tu cresti si inveti.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.