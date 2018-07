HOROSCOP. Mantra fiecărei zodii pentru săptămâna 23–29 iulie 2018. Taurii sunt mulțumiți de ei înșiși, Gemenii se motivează perfect

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Mantra saptamanii. Iata mantra saptamanii 23– 29 iulie 2018 pentru fiecare zodie. Traim o saptamana foarte intensa din punct de vedere astral ce isi lasa influenta in mod clar asupra fiecarui om in parte. Am intrat de luni 23 iulie in zodia Leului. Avem joi 26 iulie intrarea lui Mercur a doua oara pe 2018 in miscare retrograda pana pe 19 august, fiind al 6 lea astru retrograd acum!

Si cel mai si cel mai eveniment astral este celebra eclipsa totala de Luna plina sangerie de vineri 27 iulie in Varsator.

In vremuri provocatoare ca acestea, mantra saptamanii este ca o oaza de bine mult necesar.

HOROSCOP. O mantra este, practic, o afirmatie vindecatoare, de energie inalta, ce contine un gand inaltator ce da speranta, putere, optimism, bucurie si astfel contribuie la schimbarea gandurilor vechi ce ne stapanesc si ne dau stari emotionale negative.



HOROSCOP. Toata lumea are in interiorul mintii propriile mantre. Le gandim si spunem inconstient. De fapt, in zilele noastre, mantrele nu sunt grupuri de sunete misterioase spuse de calugari in varful muntilor tibetani.

HOROSCOP. Ele sunt gandurile pe care le tinem in minte in fiecare zi, sunt cuvintele pe care le rostim din nou si din nou, despre noi si despre lume.

HOROSCOP. Gandurile au putere si au energie. Prin repetitie in minte sau cu voce tare, ele devin mantre si duc la manifestarea lor in viata reala. Multe ganduri negative repetitive sunt pe pilot automat, preluate de noi din familiile in care ne-am format sau din mediul in care traim.

Universul nu face decat sa ne asculte si sa ne spuna : Dorinta ta este lege pentru mine.

HOROSCOP. Cand te surprinzi gandind sau rostind ceva negativ, inlocuieste-l cu mantra saptamanii. Fa asta oricat de des este nevoie. Apoi observa cum ti se modifica viata.

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mantra saptamanii iti este: Ma inalt deasupra tuturor limitarilor.

Mesajul: De fiecare data cand intalnesc o problema dificila in viata mea, imi folosesc experienta ca sa invat si sa fac progrese.

Se spune ca noi ne atragem atat bucuriile cat si problemele dar si ca nimeni nu iese la fel din nicio provocare pe care o traieste. Indiferent daca crezi ca stii sa te descurci sau nu cu o problema ce iti vine acum in minte din viata ta, sa stii ca de fapt chiar poti. Vei gasi oamenii potriviti, abilitatile noi pe care le vei invata, vei gasi in tine ambitia de a rezolva si a merge mai departe. Vei gasi in tine puterea de a fi deasupra obstacolelor. Si din experienta aceasta vei iesi o alta persoana ce nu ai fi putut fi in alta circumstanta.



HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mantra saptamanii iti este: Sunt perfect exact asa cum sunt.

Mesajul: Daca voi astepta pana cand voi deveni perfect ca sa ma iubesc, imi voi irosi toata viata.

Cineva, candva te-a facut sa crezi ca este nevoie de perfectiunea ta ca viata ta sa aiba sens, sa fii iubit si valorizat ? Si tu ai crezut, nu-i asa ? Iarta-te pentru aceasta neintelegere. Nu fii suparat pe cine te-a ajutat sa crezi asta, fie un singur om sau o intreaga societate. Daca tu intelegi ca esti deja perfect, ca orice imperfectiune decisa de minte de fapt este frumoasa asa cum este, din campul tau va emana vibratia increderii de sine, a stimei de sine, a bucuriei de a trai.

Ce crezi ca vor percepe cei din jur ? Exact vibratia ta si exact asta iti vor reflecta inapoi, prin oglinda care iti sunt. Nu ai ce sa mai astepti. Razgandeste-te si iarta-te ca ai crezut, macar si o clipa, ca esti altceva decat perfect.



HOROSCOP. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mantra saptamanii iti este: Eu sunt indeajuns de bun.

Mesajul: Nu sunt limitat de convingerile vechi si limitative ale familiei mele sau ale societatii.

Prea des ai crezut si am crezut cu totii ca trebuie sa fim si asa si asa si asa ca sa fim destul de buni pentru a fi iubiti, pentru a avea succes. Prea des ne-am inselat si le-am permis altora sa decida in locul nostru care ne este valoarea. Chiar mai crezi aceasta eroare, ca nu esti destul de bun?

Atat au stiut cei de dinaintea noastra sa ne spuna ca sa ne motiveze. De cele mai multe ori, tu ai fost cu mult mai bun decat cei ce iti spuneau asta. Acum ai ocazia sa te pozitionezi exact asa cum esti, foarte bun si foarte valoros. Afirma tare : Sunt indeajuns de bun si asta chiar este suficient ! Cine doreste mai mult decat atat, sa aplice pentru el insusi!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.