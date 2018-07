HOROSCOP. Mantra fiecărei zodii pentru săptămâna 30 iulie – 5 august 2018

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mantra pentru fiecare zodie in saptamana 30 iulie – 5 august 2018, prima saptamana a lunii august 2018, o luna speciala din punct de vedere astral si astrologic datorita a cel putin 8 evenimente importante ce au loc pe durata a 30 zile. Fiecare zodie este impactata de aceste tranzite astrale, iar cum vezi aici.

HOROSCOP. In vremuri provocatoare ca acestea, mantra saptamanii este ca o oaza de bine mult necesar.

HOROSCOP. O mantra este, practic, o afirmatie vindecatoare, de energie inalta, ce contine un gand inaltator ce da speranta, putere, optimism, bucurie si astfel contribuie la schimbarea gandurilor vechi ce ne stapanesc si ne dau stari emotionale negative.

HOROSCOP. Toata lumea are in interiorul mintii propriile mantre.

HOROSCOP. Le gandim si spunem inconstient. De fapt, in zilele noastre, mantrele nu sunt grupuri de sunete misterioase spuse de calugari in varful muntilor tibetani.

HOROSCOP. Ele sunt gandurile pe care le tinem in minte in fiecare zi, sunt cuvintele pe care le rostim din nou si din nou, despre noi si despre lume.

HOROSCOP. Gandurile au putere si au energie. Prin repetitie in minte sau cu voce tare, ele devin mantre si duc la manifestarea lor in viata reala. Multe ganduri negative repetitive sunt pe pilot automat, preluate de noi din familiile in care ne-am format sau din mediul in care traim.

HOROSCOP. Universul nu face decat sa ne asculte si sa ne spuna: Dorinta ta este lege pentru mine.

HOROSCOP. Cand te surprinzi gandind sau rostind ceva negativ, inlocuieste-l cu mantra saptamanii. Fa asta oricat de des este nevoie. Apoi observa cum ti se modifica viata.

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mantra saptamanii este: Eu devin constient de presupunerile mele inconstiente

Noi facem presupuneri rapide si inconstiente cel mai adesea pentru ca am facut un legamant de a actiona in acest fel. Am acceptat faptul ca nu este sigur sa punem intrebari si pornim de la premiza ca daca oamenii ne iubesc ar trebui sa stie ce dorim sau ce simtim. Nimic mai fals.

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mantra saptamanii este: Adevarul meu personal imi apartine numai mie

Opiniile si punctele tale de vedere reflecta doar legamintele pe care le-ai facut, fiindu-ti caracteristice numai tie. Ele nu reprezinta adevarurile altor oameni, ci exclusiv adevarurile tale personale. Constientizeaza si te va elibera.

HOROSCOP. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mantra saptamanii este : Eu sunt eu insumi in preajma celorlalti.

Cea mai teribila presupunere pe care o fac oamenii este ca ceilalti percep viata la fel ca ei. Noi credem ca ceilalti gandesc la fel ca noi, simt la fel ca noi, evalueaza critic lucrurile le fel ca noi si comit abuzuri similare cu ale noastre. Noi ne temem sa fim oi insine in preajma celorlalti deoarece suntem convinsi ca acestia ne vor judeca, ne vor victimiza, ne vor abuza si ne vor condamna, asa cum facem noi insine.

