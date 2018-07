HOROSCOP. Mantra zodiei tale pentru săptămâna 16–22 iulie 2018. Cere și ți se va da!

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Mantra saptamanii. Iata mantra saptamanii 16–22 iulie 2018 pentru fiecare zodie. In aceasta prima saptamana a lunii iulie si ultima din zodia Racului, inainte de intrarea in fierbintele si puternicul Leu, fiecare zodie va primi mantra cea mai potrivita pentru predispozitia astrala a acestei perioade. Saptamana este inca sub energia recentei eclipse partiale Solare in Rac de vineri 13 iulie.

In vremuri provocatoare ca acestea, mantra saptamanii este ca o oaza de bine mult necesar.

HOROSCOP. O mantra este, practic, o afirmatie vindecatoare, de energie inalta, ce contine un gand inaltator ce da speranta, putere, optimism, bucurie si astfel contribuie la schimbarea gandurilor vechi ce ne stapanesc si ne dau stari emotionale negative.

HOROSCOP. Toata lumea are in interiorul mintii propriile mantre. Le gandim si spunem inconstient. De fapt, in zilele noastre, mantrele nu sunt grupuri de sunete misterioase spuse de calugari in varful muntilor tibetani.

Ele sunt gandurile pe care le tinem in minte in fiecare zi, sunt cuvintele pe care le rostim din nou si din nou, despre noi si despre lume.

HOROSCOP. Gandurile au putere si au energie. Prin repetitie in minte sau cu voce tare, ele devin mantre si duc la manifestarea lor in viata reala. Multe ganduri negative repetitive sunt pe pilot automat, preluate de noi din familiile in care ne-am format sau din mediul in care traim.

HOROSCOP. Universul nu face decat sa ne asculte si sa ne spuna: Dorinta ta este lege pentru mine.

HOROSCOP. Cand te surprinzi gandind sau rostind ceva negativ, inlocuieste-l cu mantra saptamanii. Fa asta oricat de des este nevoie. Apoi observa cum ti se modifica viata.

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mantra saptamanii este: Eu aleg sa fiu fericit

Nu astept ca fericirea sa ma gaseasca pe mine. Eu cultiv fericirea cu iubire si o exprim in exterior, chiar si cand sunt fata in fata cu frica. Eu am puterea in mine sa las fericirea si bucuria sa straluceasca, neblocate de incertitudini sau lipsa de credinta.

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mantra saptamanii este: Eu sunt vocea pacii mele

In toate actiunile si cuvintele mele, eu vorbesc pace. Eu sunt ambasador al pacii si compasiunii fata de mine si fata de altii. In tot ce fac, imi asum responsabilitatea pentru partea mea de datorie ca sa creez pace pe pamant si sa o impartasesc si sa o dau mai departe si altora. Eu practic pacea adanc in inima mea.

HOROSCOP. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mantra saptamanii este: Eu sunt la carma actiunilor si emotiilor mele

Desi nu pot controla toate intamplarile ce vin spre mine, eu imi pot controla reactiile. Eu sunt in control despre cum vorbesc cu altii, cum ii tratez, daca le iau comentariile si opiniiile la modul personal. Eu sunt in control cu privire la ce dau mai departe lumii si eu aleg sa dau iubire chiar si in timpul conflictelor.

