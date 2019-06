HOROSCOP. Mare atenție la contextul astral al săptămânii! Mesaj special pentru zodii

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Astrologic vorbind, ne aflam intr-o saptamana cu totul speciala. Suntem in sezon pre-eclipse de vara – ce vor veni in iulie si mai este putin si intra si Neptun in miscare retrograda o data cu schimbarea Soarelui din Gemeni in emotionalul Rac, fix in ziua solstitiului de vara.

HOROSCOP. Venus a intrat in Gemeni Duminica 9 iunie pentru o luna de zile. Planeta iubirii si dorintelor este de acum in semnul cerebral si comunicativ al Gemenilor. Venus in Gemeni schimba total energia si dinamica in viata amoroasa pentru toata lumea, asa cum este scris in Horoscopul special Venus in Gemeni aici. Mercur, coordonatorul Gemenilor, este acum in Racul cel emotional si intuitiv.

HOROSCOP. Iata combinatii de energii atipice : Venus e axata pe relatii si iubire, Gemenii sunt mentali si nu foarte compatibili cu ce vrea Venus pentru un cuplu. Mercur este mental (nu degeaba e coordonatorul Gemenilor) si se combina cu o zodie deloc mentala ci din contra cum este Racul.

HOROSCOP. Toata saptamana se afla sub imperiul evenimentului astral special ce apare o data la 13 luni : opozitia dintre Jupiter, cea mai mare planeta a sistemului solar, a cincea planeta de la Soare, cu insusi Soarele. Acest tranzit ne ajuta si pe noi cu oportunitati si energii benefice pentru implinirea dorintelor. Efectul sau dureaza, spun specialistii, aproape toata luna iunie ! Jupiter va straluci foarte puternic pe cerul noptii, luminat de Soare, pentru ca opozitia lor asta inseamna, ca Jupiter, Pamantul si Saturn sunt aliniati. Acest efect se mai numeste si Jupiter plin (exact ca la Luna plina) decat ca Jupiter “aprins” de Soare este de cateva ori mai stralucitor ca Luna.

HOROSCOP. Soarele in opozitie cu Jupiter aduce oportunitati mari pentru succes, noroc si fericire crescuta. Insa numai dupa ce te lamuresti ce permiti sa stea in calea acestor cadouri de la Univers !

