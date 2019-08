HOROSCOP. Marte în Fecioară pentru fiecare zodie în parte. Berbecii sunt preocupați de propriul corp, Taurii sunt preocupați de artă și scris

HOROSCOP. Marte in Fecioara inseamna discretie, inseamna atentie mutata spre mediul profesional unde exista extrem de mare practicalitate si eficienta, inseamna abilitatea de a gasi parteneri de drum si munca productivi si eficienti.

Dar ce inseamna pentru zodia ta Marte in Fecioara?

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Curajosul si asumatul Marte, planeta energiei, se muta in Fecioara pana pe 4 octombrie si in sectorul tau ce tine de munca si sanatate. Ai o buna perioada de timp in care vei fi sustinut din plin sa iti canalizezi energia in exces pentru binele corpului tau dar si sa implementezi toate acele idei pentru munca ta ce vor cunoaste rezultate eficiente, totul mergand ca uns, in flux, daca asta este ceea ce iti doresti si tu.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Esti pregatit sa iti sufleci manecile pentru treaba, Taurule ? Marte, planeta curajoasa si razboinica se muta in Fecioara pana pe 4 octombrie si iti motiveaza si energizeaza sectorul creativ al vietii tale. Vei primi o cantitate in plus de energie de la Marte pe care o poti arde si canaliza eficient spre tot ce inseamna arta, scris, cantat si abilitati creative. Acestea vor avea un rol important in directia ta profesionala, deci foloseste aceasta sansa !

