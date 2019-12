HOROSCOP. Marte în Scorpion pentru fiecare zodie în parte. Berbecii renunță să acționeze după impulsuri, Taurii descoperă noi pasiuni

HOROSCOP. Ce aduce zodiilor puternicul tranzit lui Marte in Scorpion 2019?



HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP Marte, planeta actiunii si energiei si planeta ta coordonatoare, iti incepe tranzitul in casa ta solara numarul 8. tranzitul dureaza pana pe 3 ianuarie si inseamna ca tie ti se ridica o buna parte din presiuni. Esti mai putin inclinat sa actionezi sub impuls si mai interesaty sa folosesti strategia ca sa mergi mai departe. Pot aparea tensiuni pe plan politic sau discutii despre bani si posesiuni personale, deci e bine sa cureti aerul cat mai repede posibil, daca esti in acest caz. Totusi, este si un timp excelent sa te ocupi de aspectele financiare pe care le-ai bagat sub pres. Dorintele sunt mai puternice si profunde decat in mod obisnuit. Inveti acum ca puterea nu este despre a-i domina pe altii, ci despre a-ti gestiona propria energie eficient.



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Marte se muta in zodia ta opusa si va tranzita sectorul tau de parteneriate pana pe 3 ianuarie. Asta iti energizeaza si vitalizeaza intens relatiile cu ceilalti, uneori stimuland conflictele. Poate fi o mult mai mare impulsivitate acum. Cu o minte clara si prezenta, este o perioada favorabila sa aduci energie proaspata intr-o relatie apropiata. Acum ai si sansa sa iti descoperi pasiunea pentru altcineva si curajul de a te duce spre aceasta persoana. Probleme bagate sub pres intr-o relatie vor iesi cumva acum la suprafata. Oamenii ti se pot opune mai mult decat de obicei in acest ciclu. Propune-ti sa iti stapanesti si constientizezi propriul rol intr-un conflict.

