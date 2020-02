HOROSCOP martie 2020. Taurii trebuie să fie pregătiți să încerce ceva nou, Scorpionii trebuie să se ferească de proiecte noi

HOROSCOP. Focusul primei parti din luna martie este pe incetinirea ritmului si crearea spatiului ca cele mai sincere si autentice intentii pe care le avem adanc in noi sa poata iesi la lumina pentru a ne trasa viitorul. Vom avea timp sa le dam viata dupa ce Soarele intra in Berbec din 20 martie, cand va incepe noul an astrologic prin calatoria sa prin cele 12 zodii.

Din 4 martie, Mercur isi muta domiciliul tranzitului sau retrograd, reajungand inapoi in logicul si vizionarul Varsator unde a mai fost in acest an.

HOROSCOP. Nu inseamna ca ritmul retrograd dispare, dar gratie acestui semn de aer eficient, efectul sau se diminueaza considerabil. Lucrurile vor deveni clare mental dupa 9 martie cand Mercur revine la miscarea directa, dar sa nu ne asteptam la eficienta maxima pana la inceput de aprilie.

HOROSCOP. Pe 5 martie, planeta iubirii Venus ajunge la ea acasa, in senzualul Taur, unde adora sa fie. Toata lumea se poate simti rasfatata in iubire in cel mai frumos mod posibil. Cu un tranzit asa de fericit al lui Venus, nu se anunta date complicate in calendar sau conflicte sau certi de purtat.

HOROSCOP. In schimb, Venus in Taur ne poate da o stare de lene in care sa ne vina firesc sa zabovim mai mult in pat, fie singuri, fie alaturi de cineva, mai putin conteaza asta cat este importanta aceasta energie a comoditatii ce ne va cuprinde. Pentru unii prinde bine, pe altii ii poate impotmoli. Insa stiind de ea, o gestionam in avantajul nostru.

HOROSCOP. Luna plina a lunii martie este pe data de 9 si este in zodia meticuloasa a Fecioarei.

HOROSCOP. Cu totii vom fi atenti la detalii foarte minutioase, ceea ce este un lucru bun pentru a pune la punct ce s-a intarziat sau deteriorat in timpul lui Mercur retrograd. Oricum, energia aceasta a Fecioarei poate trezi in noi si partea anxioasa sau paranoica. Avem nevoie sa ne calmam spiritul cu meditatii, multa odihna si scris ce simtim intr-un jurnal. Din fericire, tot atunci se incheie Mercur retrograd si vom rasufla usurati : comunicarea va curge mult mai usor.

HOROSCOP. Mercur va ramane in Varsator pana pe 16 martie cand revine in Pesti. Credeam ca scapam de Mercur in Pesti, zodie unde este in detriment si in exil? Ei bine, nu inca. Mai avem unele socoteli de rezolvat aici. Intuitia si simtirea se ascute si chiar si cea mai pragmatica zodie se va simti emotionala si plangacioasa cu sau fara motiv.

HOROSCOP. Insa ritmul vietii se schimba, asa, brusc, de indata ce Soarele isi incheie calatoria prin Pesti si ajunge in Berbec, prima zodie a zodiacului, pe 20 martie, de unde o ia de la capat pentru urmatorul an astrologic de 12 luni.

HOROSCOP. Acest moment coincide cu echinoctiul de primavara din emisfera nordica iar noi ne pregatim pentru un nou ciclu de viata. Este vremea noilor inceputuri, este vremea oficiala a primaverii astrologice iar energia impulsiva si nerabdatoare a Berbecului va avea grija sa simtim din plin despre ce este vorba. Insa, ca sa poata debuta tot ce este nou, trebuie sa dam drumul la tot ce nu ne mai serveste, inclusiv la relatii nesanatoase si mai ales la moduri invechite de a gandi.

HOROSCOP. De departe insa, marele eveniment al lunii are loc pe 22 martie cand batranul Saturn, lordul karmei, coordonatorul maturitatii, responsabilitatii, limitarilor, disciplinei intra in Varsator (zodie pe care o conduce alaturi de Uranus) pentru prima data dupa 29 ani.

HOROSCOP. Pana in iulie cand Saturn intra in miscare retrograda, fiecare zodie va avea de-a face cu lectii serioase si sobre despre ce inseamna responsabilitatea personala, ce inseamna asumarea de a fi adult, insa totul, de aceasta data, se va intampla in stilul dictat de energia specifica a Varsatorului si de celalalt coordonator al sau, Uranus cel rebel si surprinzator.

HOROSCOP. De aceea, vom fi chemati sa folosim mijloace neconventionale, futuriste, progresiste, sa fim mult mai mult impreuna cu membrii colectivitatii pentru a fi responsabili si muncitori, iar toate acestea ne vor face sa fim mai puternici si mai destepti pe termen lung. Oricum, se anunta schimbari substantiale pentru tot ce conduce Saturn in harta celor 12 zodii pentru urmatorii 3 ani!

HOROSCOP. Ultima data, Saturn a fost in Varsator intre anii 1991 si 1994. Ceva din cum a fost atunci, mai ales pe plan profesional, iti poate da idee cum se simte aceasta energie.

HOROSCOP. Luna Noua va avea loc in Berbec pe 24 martie, moment ideal de a seta intentii si de a crea obiective clare in cariera. Ritualul intentiilor lansate in Univers este extrem de puternic ! Sa ne reauzim cu bine la inceputul lunii aprilie!

HOROSCOP. Iata horoscopul zodiei tale pentru luna MARTIE 2020:

HOROSCOP. MARTIE 2020 – BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Hibernarea iernii este aproape gata pentru tine. Incetinirea ritmului nu este abilitatea ta forte, asa cum iti cere Mercur retrograd, dar in ultimul timp nu ai putut intretine ritmul tau uzual, ceea ce e si normal. Ai multi oameni de vazut si planuri de facut si abia astepti ca Soarele sa intre in zodia ta in aceasta luna ; pana acum ai avut tentinta de a sta mai mult pe acasa linistit si de a-ti tine agenda de activitati mai putin incarcata fata de obicei.

Nu te simti vinovat ca ai nevoie de mai multe zile de solitudine in prima parte a lunii. Universul incearca sa iti reaminteasca faptul ca si asa faci mai mult decat suficient si meriti o pauza. Primavara bate la geam si ziua ta de nastere se apropie in curand, ceea ce inseamna ca vei fi din nou in forta. Fii atent la ce vine pentru tine in preajma Lunii noi in zodia ta pe 24 martie. Acest nou ciclu lunar demareaza o perioada extrem de potenta pentru tine ca sa te imbarci pe un nou drum personal sau profesional.

Sfat: Fii pregatit sa treci la actiune pentru un plan sau proiect la care ai muncit in spatele cortinei in aceasta iarna.

HOROSCOP. MARTIE 2020 – TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Hai, relaxeaza-te si da-ti voie sa fii lenes daca asa simti. Venus, coordonatorul tau, ajunge acasa la tine pe 4 martie si aici va fi toata luna. Ce inseamna pentru tine ? Mai intai de toate, iti activeaza vibratii bune si iti aduce o portie insemnata de incredere de sine. Venus vrea sa te simti bine in pielea ta si te incurajeaza sa gasesti placere in tot ceea ce faci.

Dar vei descoperi ca unele lucruri ce te incantau inainte nu mai sunt in fluxul momentului si este in regula asa. Exista noi surse de incantare si bucurie care te asteapta in aceasta luna, dar nu le vei gasi daca te incapatanezi in stilul tau si te fortezi sa tii de aceleasi vechi modele la care tot revii din nou si din nou. Ai si tu de invatat sa mergi mai departe, nu sa ramai cel mai conservator semn din zodiac la nesfarsit. Nu te multumi cu ceva ce nu iti mai aduce bucurie si lumina doar pentru ca iti este familiar. Si fii atent la toate tentatiile ce te trag in zona de confort.

Sfat : incearca ceva nou ; in loc sa tii de rutina ta, gaseste orice nou, un restaurant, o cafenea, exploreaza un cartier nou sau conecteaza-te cu o persoana pe care ai dori sa o cunosti mai bine.

