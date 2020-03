HOROSCOP MARTIE DRAGOSTE. Gemenii trebuie să-și exprime iubirea, Vărsătorii trebuie să petreacă mai mult timp cu partenerul

HOROSCOP MARTIE DRAGOSTE pentru BERBEC

Viata ta amoroasa este plina de pasiune si senzualitate. Unele situatii te vor face sa privesti partenerul printr-o prisma mai serioasa. Daca ai pe suflet anumite insecuritati, spune-i-le jumatatii tale. Va veti apropia si mai mult si vei vedea ca nu ai motive de ingrijorare. Daca esti singur, stelele sunt favorabile intalnirii cu o persoana remarcabila. Nu te neglija. Ai grija de aspectul tau, iesi mai des, si bucura-te de viata!

HOROSCOP MARTIE DRAGOSTE pentru TAUR

Starea de spirit in cuplu este minunata, iar partenerul face tot ce poate ca sa te faca sa te simti bine. Stelele sunt favorabile trecerii la un alt nivel in relatie. Spune ce simti! Partenerul te va intelege. Daca esti singur, Universul te ajuta sa scapi de sentimentul de singuratate. Ii va trimite in cale acea persoana care sa-ti faca sufletul sa cante.

HOROSCOP MARTIE DRAGOSTE pentru GEMENI

Exprima-ti iubirea, arata-ti senzualitatea. Relatia de cuplu are nevoie si de astfel de momente fierbinti. Planetele sunt favorabile unei atmosfere romantice si pasionale. Surprinde-ti partenerul. Daca esti singur, nu te autosabota. Planetele te favorizeaza, profita de farmecul tau pentru a cuceri persoana care iti place.

