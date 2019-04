HOROSCOP. Mercur intră în Berbec, schimbări radicale pentru toate zodiile. Gemenii au parte de idei neconvenționale, Berbecii stau bine cu logica și memoria

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Mercur este cea mai mica planeta din sistemul nostru solar, ca sa nu mai vorbim ca este cea mai rapida, avand nevoie de doar 88 zile sa orbiteze Soarele. Insa pe cat de mica si rapida este, pe atat e si incredibil de puternica. In mitologia romana, Hermes, adica Mercur, este cel mai destept zeu din Olimp. El era mesagerul permanent, translatorul si interpretul. Toti zeii depindeau de el pentru tot felul de informatii.

HOROSCOP. In astrologie, Mercur reprezinta comunicarea de orice fel, tiparele noastre de gandire, ratiunea, adaptabilitatea, transportul pe distante scurte. Mercur e coodonatorul Gemenilor si Fecioarei.

HOROSCOP. Dupa ce a iesit din primul sau retrograd ce a avut loc in martie, iata ca acum Mercur schimba zodia si o ia de la inceput din Berbec, acolo unde inca este si Soarele si unde se va intalni in curand si cu Venus ce ajunge si ea in Berbec in weekend. Mari intalniri si speciale pentru noi !

HOROSCOP. Mercur este in curajosul Berbec intre 17 aprilie si 5 mai 2019. Mercur va mai reveni in Berbec intre 11 si 27 aprilie 2020. Sa profitam, asadar, de aceasta combinatie de energii ! Acest parteneriat dinamic semnaleaza o perioada in care cu totii simtim o mai mare nevoie sa gandim si sa vorbim NOU, DIFERIT si CURAJOS. De ce ? Pentru ca vrem ceva nou, ne-am saturat sa tot rulam aceleasi veci ganduri si vorbe. Berbecul inseamna prin excelenta noul, obtinut chiar impulsiv.

HOROSCOP. Iata cum este influentata fiecare zodie de energia puternica a lui Mercur in Berbec 2019:

HOROSCOP. BERBEC – CREIERUL ITI E IN FORMA BUNA

Mintea si creierul tau sunt in forma buna cu Mercur tranzitand zodia ta, deci nu iti pierde timpul cu jocuri de sah sau table. Da, Mercur iti ajuta logica si memoria dar nu ai nevoie de asta pentru ca tu ai oricum memorie buna, logica buna si abilitati analitice de exceptie. In schimb, foloseste aceste calitati intarite de Mercur ca sa scrii ceva deosebit, un articol, un eseu. Inventeaza un produs nou mai bun sau imbunatateste-ti un stil de lucru. Trebuie sa alegi si sa decizi care sarcina este mai importanta pentru tine, apoi focuseaza-ti atentia, cu intensitate, pe aceasta !

HOROSCOP. TAUR – GANDESTE PENTRU TINE !

Aceste trei saptamani cu Mercur in Berbec iti sunt esentiale ca sa gandesti pentru tine insuti. Esti un Taur curajos care nu concepe sa fie jucaria nimanui, fie el sef, parinti, partener. Esti o zodie care stii sa te iubesti si sa te cunosti prea bine, ai multe avantaje, deci daca actionezi conform cu ce gandesti tu iti va fi cel mai bine, nu conform asteptarilor altora. Asa vei avea o stare mai buna de implinire si vei castiga si respectul altora. Deci, actioneaza ca un lup singuratic ! Este cea mai buna optiune pentru tine in acest tranzit.

HOROSCOP. GEMENI – IDEI NECONVENTIONALE

Incepand cu 17 aprilie, Mercur este in Berbec iar pentru tine asta inseamna ca ideile iti devin mai neconventionale dar nici ca iti pasa prea mult despre ce gandesc altii. Cu adevarat, ganditul in afara zonei de previzibil si cunoscut poate fi cheia ta pentru succes. Tu iesi cu un rand in afara multimii, te evidentiezi si accepti ca este inevitabil sa mai faci si greseli. Nu este o problema pentru tine si foarte bine. Greselile nu te descurajeaza, stii ca sunt inevitabile explorarii vietii. Le iei ca pe lectii de viata si viitoarele tale proiecte de succes vor veni mai usor si cu multe lectii invatate. Ca atare, tot inainte si creeaza-ti propriul drum !

