Horoscop. Mercur intră în Rac. Unele zodii vor fi date peste cap

Incepand din 12 iunie, Mercur se muta in Rac unde va sta pana la finalul lunii, pe 29 iunie. Pregateste-te sa pasesti pe o usa magica deschisa spre toate emotiile trecutului tau de copil si de familie timp de doua saptamani.

Aceasta miscare va crea multa atentie, agitatie si actiune in jurul casei, caminului, familiei si a legaturilor emotionale de orice fel.

Mercur NU este dominat de emotii, insa atunci cand este in Rac totul se schimba. Tot ce inseamna Mercur se adapteaza dupa sensibilul, emotionalul, romanticul, iubitorul si casnicul Rac.

Ce inseamna atunci cand Mercur este in Rac ?

Mercur conduce fluxul dintre oameni si informatia, invatatul, comunicarea, schimburile, scrisul, vorbitul, social media, transportul, calatoriile, miscarea, ideile si gandurile.

Racul este preocupat cu a avea grija si cu tot ce tine de camin, de familie si de cei iubiti, de nevoile trupului si cele emotionale si cu atasamentele de orice tip. Mai conduce si pamantul, casele, trecutul, mamele si copiii si sensul de a apartine, de siguranta si protectie. Racul este asociat si cu traditia si istoria ca si cu creativitatea, intuitia si imaginatia.

Gandurile si miscarile din aceste saptamani devin foarte preocupate de casa si familie, siguranta si hranire. Este un timp perfect sa te conectezi cu familia sau cu cei pe care ii consideri cei mai apropiati pentru legaturile acelea profunde de suflet de la inima la inima.

Mercur in Rac te face sa te plimbi pe bulevardul amintirilor ca sa te reconectezi cu vechi prieteni si rude sau cu copilul tau interior pentru a primi apropiere profunda de suflet.

Este ca si cum o usa magica spre trecut se deschide si acum poti pasi prin ea. Intuitia, imaginatia si memoria sunt foarte puternice acum. Foloseste acest timp sa inveti si sa retii informatii sau sa iti descatusezi creativitatea prin scris, poezie sau imagini.

Pe de alta parte, mintea este mult mai irationala, emotionala si subiectiva in aceste saptamani. Cuvintele devin incarcate cu trairi si tind sa fie luate personal. Deci, daca te lasi implicat in discutii incarcate emotional, poti ajunge imbibat cu lacrimi. Ai incredere in instinctele tale si procedeaza cu atentie.

