HOROSCOP. Mercur intră în Scorpion! Încep discuții intense, iar secretele vor fi expuse. Ce riscuri mai sunt în această perioadă

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Miercuri 10 octombrie 2018, Mercur planeta comunicarii si gandurilor noastre intra in misteriosul si intunecatul Scorpion unde va sta pana pe 30 octombrie, de Halloween. Dupa cateva saptamani in Balanta unde Mercur a fost inspirat de vorbe pline de armonie cu scop de a gasi echilibrul in orice conversatie, ne pregatim acum pentru interactiuni mult mai intense si dure.

HOROSCOP. Poti privi acest tranzit si asa : Mercur in Balanta a dorit dreptate, echilibru si conversatii usoare si placute. Ei bine, lui Mercur in Scorpion nu ii pasa catusi de putin despre dreptate si corectitudine. De fapt, el ne arata si ne reaminteste ca viata nu este intotdeauna corecta. Adevarul nu este mereu roz si nici nu ar trebui sa fie mereu roz pana la urma, pentru ca este ceea ce este.

HOROSCOP. Asadar, fa-ti un favor si incearca sa fii cat de sincer poti in timpul acestui tranzit taios. Mercur in Scorpion traieste pentru secrete.

HOROSCOP. Chiar este vremea discutiilor adanci si testelor, ca sa poti avea o analiza profunda despre ce se intampla in jur. Cunosti acel sentiment cand pur si simplu stii ceva ? Sau chipul pe care cineva il face cand este prins cu minciuna ? Mercur in Scorpion traieste pentru asta. Multi dintre noi nu vom avea de ales decat sa ne confruntam cu adevaruri ascunse si cu conversatii tabu.

HOROSCOP. Mercur este dornic sa spuna ce e de spus iar Scorpionul traieste in adancimile lumilor subterane, inconjurat de mister, intuneric, secrete si focul nesfarsit. Mercur cel curios doar doreste sa isi spuna mesajul in timp ce Scorpionul vrea sa gaseasca tot ce este ascuns in spatele aparentei.

HOROSCOP. In Scorpion, Mercur are o singura misiune, aceea de a descoperi si aduce la lumina tot ce este ascuns de restul lumii.

Acest semn zodiacal de apa si incapatanat, ce are cea mai secretoasa energie, aproape ca ne spala mintile si felul in care gandim si vorbim. Devenim mult mai calculati, obsedati si analitici.

HOROSCOP. De parca nu e suficient ca Venus este retrograd in Scorpion 6 saptamani (vezi ce iti aduce in functie de zodie), unde ni se testeaza orice relatie romantica din viata, acum Mercur in Scorpion ne pune TOATE relatiile sub o revizuire serioasa.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.