HOROSCOP. Mercur retrograd a ajuns în Rac. E momentul să vă cumpărați o locuință, vă apropiați de familie

HOROSCOP. Intre 19 si 31 iulie, Mercur, prima planeta de la Soare, planeta intelectului, a gandirii, comunicarii, tehnologiei, si care este din 8 iulie in stationare retrograda in zodia Leu, ajunge in emotionalul si casnicul Rac. De aici iese din retrograd si isi reia miscarea directa in Rac de unde va reveni in Leu din 11 august.

HOROSCOP Racul nu este o gazda foarte provocatoare pentru Mercur, nici in miscare directa dar nici retrograda. In timp ce Mercur va merge opusul fluxului sau normal si ne va plimba pe tot felul de alei emotionale ale amintirilor, ne va determina sa fim atenti la unele probleme clasice de comunicae, comert si miscare dar pe zona patronata de Rac.

HOROSCOP Pentru ca Racul este legat de casa si familie, exact aici avem nevoie sa fim “pe faza” pentru ca se pot intampla situatii pe alocuri provocatoare dar de mare ajutor totodata.

HOROSCOP Unele comunicari eronate cu membrii familiei sau tensiuni intre rude sunt foarte posibile sub Mercur retrograd in Rac. Este totusi o perioada excelenta sa ne reconectam cu un membru de familie cu care nu am mai vorbit demult sau sa ne impacam cu cineva drag revizitand acea situatie care a cauzat suparare.

HOROSCOP Si vanzarea sau cumpararea unei locuinte sau un proiect de renovare sau rearanjare a unei case sunt zone de interes ale acestui tranzit. Fa-ti planuri in detaliu dar actioneaza dupa 1 august.

HOROSCOP Mercur a mai fost in Rac in luna iunie deci teme care iti erau active la finalul lunii iunie vor reveni spre a fi revazute si indreptat ceea ce a trecut neobservat sau ce a dus la erori de intelegere si comunicare in interiorul familiei sau pe teme de casa.

HOROSCOP In concluzie, cu Mercur retrograd in semn de apa, sa ne asteptam la revizuiri ale tiparelor emotionale inconstiente de gandire.

HOROSCOP Ce iti da sentimentul de siguranta, apartenenta ? Si unde tinzi sa reactionezi din obisnuinta fara sa gandesti ? Mercur retrograd in apa te va face constient de aceste lucruri, permitandu-ti sa le revizuiesti si sa faci ceva curatenie psihologica.

Daca nu suntem cooperanti si nu vrem asta, are grija Universul sa ne puna fata in fata cu situatii care exact asta ne indeamna sa facem.

