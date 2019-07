HOROSCOP. Mercur retrograd în Rac pentru fiecare zodie în parte. Berbecii trebuie să ierte, Taurii sunt puși pe conversații cu oameni noi

HOROSCOP. Iata cum va impacta Mercur retrograd in Rac intre 19 si 31 iulie 2019 fiecare zodie:

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP De ce lupta razboinicul si pionierul cucereste noi tarmuri ? Pentru ca le pasa cu toata puterea fiintei loc. Mercur retrograd in Rac ofera un timp de a-ti reinnoi si revedea sentimentele profunde pe tema relationarii si de a te reconecta cu mostenirea familiei tale. Focuseaza-te pe pozitiv, pe tot ce acesti oameni din familia ta ti-au aduc bun, iarta si elibereaza restul. Caci nu exista om sa fie fara de greseala sau pacat. In plus, orice nu ti-ar fi convenit la familia ta, sa stii ca exista motive mai mari decat tine pentru care ai fost nascut intr-un anumit loc si moment si cu anumite rude. Nu uita cadourile lor pentru tine si gandeste-te cum le poti da si tu mai departe.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Mercur retrograd in Rac iti ofera un timp in care sa spui lucrurile importante ce trebuie rostite, draga Taur. Munceste la orice sentiment prin care te simti ciudat sau necorespunzator in pielea ta, acceptand ceea ce simti si facand un obicei sa comunici oricum. Aspecte precum vremea sau ultimele evenimente din oras sunt usi bune prin care sa initiezi conversatii si sa iti deschizi inima spre cei care au nevoie de tine. Mergi prin acea usa si magia va urma.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Tu esti cunoscut ca esti bun pe aproape orice iti pui in minte, draga Gemeni. Dar ce te face sa vrei sa fii maret ? Chiar si cele mai libere si fara de griji suflete au nevoie de un sentimente de permanenta in viata lor. Este timpul sa analizezi si lasi deoparte abordarea hei rupista ce iti vine asa usor si sa gasesti ceva cu adevarat monumental din profunzimea fiintei tale. Asa cum pauzele dintre notele muzicale contribuie la frumusetea muzicii, si angajamentele profunde intaresc libertatea.

