HOROSCOP. Mercur retrograd pentru iulie 2019. Berbecii trebuie să evite să fie impulsivi, Gemenii trec printr-o stare de disconfort

HOROSCOP. Restul lunii iulie se anunță extrem de complicată pentru mai multe zodii

HOROSCOP BERBEC

Acest Mercur retrograd are loc in zona creativitatii tale si exprimarii de sine si este timpul sa te muti in zona inimii tale. Preocupa-te de activitatile pe care le iubesti si iti aduc pasiune. Evita sa actionezi din impulsivitate pentru ca anxietatea iti poate fi marita mai ales daca ultima luna nu ti-a adus claritatea pe care o doreai. De aceea, conecteaza-te la energia vibrationala a inimii ca sa inlaturi orice anxietati pe teme de sanatate, situatia locuintei, dorinte creative. Manifesta recunostinta pentru binecuvantarile traite alaturi de cineva iubit, fie ca e un prieten sau un partener. Tine minte, primesti mai mult daca esti recunoscator. Trebuie ca mai intai sa iti pregatesti o inima recunoscatoare si apoi ea va primi ce merita. Universul te invata faptul ca a nu mai avea nevoie sa vezi acele rezultate pe care le doresti cu ardoare este ceea ce, de fapt, ti le va aduce la tine. Curgi cu binele vietii.

HOROSCOP TAUR

Acest Mercur retrograd are loc in sectorul sigurantei tale personale, a caminului si familiei, deci vei fi ajutat sa te revizuiesti orice gand si proiect pe aceste domenii. Poate vrei sa te relochezi spre un loc unde te simti mai implinit. Poate vrei sa iei in calcul sa nu iti neglijezi spatiul personal care contine tot, de la locuinta, la prieteni, sanatate personala si tot ce inseamna TU. Ti se cere sa o iei usurel si sa te ocupi de revizuirea aspectelor de comunicare ale acestor subiecte ce sunt importante pentru tine. Asigura-te ca verifici orice contract sau orice ti-ar aduce o limitare, alege si rute alternative in gandurile tale. Discuta-ti procesele de gandire cu cei apropiati care iti pot da o viziune neasteptata. Stai departe de stres si nu sari cu capul inainte. Daca nu iti doresti neaparat sa ajungi undeva Universul te ajuta sa ajungi, de fapt, chiar mai repede acolo. Practica detasarea.

HOROSCOP GEMENI

Acest Mercur retrograd are loc in sectorul comunicarii, informatii si educatiei pentru tine. mesajul pentru tine este sa revizuiesti aceste domenii si sa nu lasi anxietatea sa te domine daca simti unele disconforturi pe job, educatie sau prezenta personala, ceea ce pentru tine ar fi normal. Starea de disconfort este singurul tau obstacol pe durata acestui retrograd. Esti sfatuit sa nu te retragi dar nici sa nu socializezi in acest ci sa gasesti o formula buna de mijloc. Oportunitatile financiare vor veni spre tine usor daca nu cheltui bani pe lucruri nefolositoare si daca esti deschis spre oamenii care te pot conecta cu ce iti doresti. Nu inseamna ca fugi de responsabilitati insa cauta sa gasesti un mod usor de a curge prin ele. Daca nu simti nevoia sa gandesti in exces totul, Universul iti va aduce de fapt claritatea pe care o cauti.

