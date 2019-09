HOROSCOP. Mercur și Venus în Balanță pentru fiecare zodie în parte. Berbecii se descurcă foarte bine la negocieri, Taurii o duc bine cu sănătatea

HOROSCOP. Cum te impacteaza IN FUNCTIE DE ZODIE tranzitul lui Mercur si Venus in Balanta 2019:

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Mercur, planeta comunicarii si gandirii, isi incepe tranzitul prin sectorul tau de parteneriate pana pe 3 octombrie si tu vei avea mult vant in pupa si usurinta in orice fel de negocieri. Nu e despre a obtine scoruri mari intelectuale insa abilitatea ta de a putea simti si cealalta parte a mesei, a monedei, se intareste si iti permite sa ai acces la noi perspective. Insa procesul de decizie nu este usor atunci cand poti vedea adevarul din mai multe unghiuri. Si Venus, planeta relatiilor si iubirii, intra in acelasi sector al tau in aceeasi zi pana pe 8 octombrie, punand focusul pe parteneriate si mai puternic in urmatoarele saptamani.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Mercur, planeta comunicarii si gandirii, isi incepe tranzitul in sectorul tau destinat muncii si sanatatii. Pana pe 3 octombrie, aceasta planeta message iti muta atentia spre proceduri si metode, spre perfectarea proiectelor, pusul treburilor la punct eficient si organizatul vietii si spatiilor de trai. Este un timp perfect sa iti dezvolti abilitati si sa inveti lucruri noi care iti imbunatatesc munca si sanatatea. Este un ciclu stelar dedicat reorganizarilor si gestionarilor detaliilor din viata ta. Munca devine foarte importanta acum, dar fii atent la tendinta de a deveni tocilar. Venus, coordonatoarea ta, planeta iubirii si relatiilor, se muta in acelasi sector al hartii tale pana pe 8 octombrie, aducand si mai multa atentie sistemelor ce iti alcatuiesc viata si care te ajuta ca aceasta sa se deruleze cu usurinta.

