HOROSCOP. Mesajul Fecioarei Maria pentru 11 aprilie 2020. Taurii sar în ajutorul celor în nevoie, Berbecii primesc o veste

Prin cardurile stravechi cu mesaje, ofera ghidare delicata care are drept rol sa ne ridice, sa ne sustina si sa ne ghideze.

Fiecare dintre noi avem situatii stresante in care ne simtim tensionati si tematori. Aceste reactii ne ingreuneaza capacitatea de a capta mesajele pe care divinitatea ni le trimite permanent. De aceea, aceste mesaje prin cartile oracol aduc claritate.

Ele opereaza pe baza legilor antice care afirma ca fiecare suflet primeste raspunsul cel mai necesar lui in acel moment prin intermediul formelor de divinatie invocate. Aceste mesaje reflecta virtutile, valorile si calitatile Fecioarei Maria.

Din perspectiva ei cereasca, Fecioara Maria poate vedea ce se afla inainte la orizont. Pentru ca tine asa de mult la noi si la intreaga lume si omenire, ne ghideaza sa trecem la actiune, sa ne ajustam punctul de vedere, sa ne mentinem credinta, sa gasim directia care sa ne duca la pace, siguranta si sanatate.

Primirea mesajelor prin cartile oracol de la energia Fecioarei Maria are la baza rugaciunea : “Fecioara Maria, te chemam acum. Iti multumim pentru ca ne calauzesti cu claritate si ne raspunzi la intrebari. Te rugam ca toate interactiunile cu cartile oracol sa fie protejate de Dumnezeu, de Iisus si de Arhanghelul Mihail pentru ca sa strabata prin ele doar adevarul divin si sfant, iar ghidarea sa fie specifica si clara, aducand binecuvantari tuturor celor implicati. Ajuta-ne sa vedem, sa auzim, sa simtim si sa stim clar adevarul acestor mesaje divine.”

Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria, 11 aprilie 2020 pentru Berbec

RABDAREA ADUCE RECOMPENSE

Gradinaritul necesita rabdare dar si incredere si perseverenta. Inainte ca o samanta sa isi faca loc prin pamant si sa incolteasca, gradinarul trebuie sa se bazeze pe increderea sa interioara, stiind si fiind convins ca planta va creste.

El dedica timp si efort ca sa ingrijeasca semintele, cu totala credinta ca munca sa va aduce drept rezultat o planta superba. Uneori ceea ce cautam se afla chiar in fata ochilor nostri dar nu vedem din cauza ca nu suntem constienti de asta. A deveni constient de ce se afla chiar sub nasul nostru poate sa aduca mari revelatii. Cand incetinim ritmul, pot iesi la lumina alte perspective ale unei situatii.

Copiii au reputatia de a fi nerabdatori, doar poate sunt doar entuziasmati sa invete si sa experimenteze cat mai mult posibil din miracolul vietii. Intr-o lume in care totul este pe graba, este usor sa te ratacesti de curentul divin. Ia-ti timp si focuseaza-te pe linistea din interiorul tau, ca sa poti auzi vocea intelepciunii divine. Poti sa te si rogi sa primesti mai multa rabdare in orice situatie si circumstanta.

Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria, 11 aprilie 2020 pentru Taur

AJUTAND PE ALTII TE AJUTI PE TINE

Cand erai copil, faceai tot ce puteai mai bine ca sa iti arati aprecierea pentru cei dragi. Poate ca faceai cate o lucrare manuala cu drag si o aduceai acasa ca simbol al dragostei tale.

Dadeai ce aveai si asta era mai mult decat suficient. Si in continuare este! Cand esti plin cu iubire, este natural sa o impartasesti cu oamenii cu care traiesti si facand asa, te ajuti pe tine. Iisus ne-a invatat ca cele mai importante sarcini ale noastre sunt sa il iubim pe Dumnezeu si sa ne iubim aproapele ca pe noi insine. El ne-a indemnat sa fim implicati in caritate si intrajutorare, in special celor care nu sunt capabili sa se ajute pe sine.

Uita-te sau afla daca cineva are nevoie de ajutorul tau. Poti si sa te rogi in moduri care sa ajute lumea, poate donand lucruri la un asezamant sau fiind voluntar la o organizatie caritabila. Cand ii ajuti pe altii, tu inveti sa te apreciezi mai mult pe tine. Iti descoperi utilitatea si iti implinesti nevoia de a fi de folos. Te si apropii mai mult de Dumnezeu pentru ca manifesti compasiunea Sa pentru lume.

Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria, 11 aprilie 2020 pentru Gemeni

DUMNEZEU ITI VA CONDUCE DRUMUL

Cand te deschizi spre Dumnezeu si ai incredere in El si il iubesti cu toata inima ta, ii poti auzi si intelege mai bine ghidarea. Este la fel cu a citi si studia cuvantul Lui ca sa simti imediat ghidarea de la El, opusa ghidarii false ce vine din nesiguranta ta sau de la dusmani.

Cand ai incredere in Dumnezeu, viata ta curge mai usor si calea este mai lina. Plin de lumina de la sursa divina, te poti baza pe El si ii poti urma calauzirea. Daca ai un gand puternic repetitiv sau simti sa faci o schimbare, roaga-te la Dumnezeu sa iti arate mai multe detalii si El o va face.

Inchide ochii si mediteaza sa fii mai receptiv la ghidarea divina pe care o vei discerne prin ganduri puternice repetitive.

Poti si sa ceri un semn de la Dumnezeu cat timp esti perfect sincer cu tine si nu incerci sa gasesti un semn ca sa justifici o vointa a egoului in loc sa auzi vrerea divina. Tot ce ai nevoie iti este oferit si toate necesitatile sunt satisfacute in timpul perfect divin atunci cand urmezi calauzirea Lui.

