Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 4 aprilie 2020. Taurii simt o putere, Berbecii sunt încrezători

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Mesajul Fecioarei Maria, 4 aprilie 2020, pentru Berbec

Asculta-ti intuitia

Fecioara Maria si ingerii tai iti transmit ca primesti mereu mesaje divine, chiar si atunci cand nu iti dai seama de ele. Cele mai multe din acste mesaje vin prin emotii, sentimente. Corpul tau este sensibil la energiile subtile. Cateodata nu le intelegi, dar sunt intotdeauna acolo, scotandu-ti in evidenta intelepciunea. Ai increde in sentimentele tale. Asculta-ti intuitia. Actioneaza fara amanare. Cere ingerilor sa te protejeze si sa te ghideze. Pe masura ce iti cresc abilitatile, iti va fi din ce in ce mai usor sa percepi aceste mesaje.

Mesajul Fecioarei Maria, 4 aprilie 2020, pentru Taur

Manifesta-ti puterea

Tu ai putere, tu nu esti slab. Fecioara Maria si ingerii iti arata ca ai abilitati spirituale. Poate ca in ultima vreme ti-ai plans de mila, poate ca te-ai simtit o victima a imprejurarilor. Primesti acum mesajul ca nu este deloc asa. Ai puterea de a schimba totul in viata ta, folosindu-te de darurile tale naturale. De fiecare data cand te plangi, pasezi puterea ta altora. In plus, plangerile sunt mantre negative care atrag si mai multa suferinta. Fecioara Maria si ingerii te incurajeaza sa renunti la obiceiul de a te plange sis a adopti un raspuns mai sanatos: vizualizarea si transformarea dorintelor in realitate.

Mesajul Fecioarei Maria, 4 aprilie 2020, pentru Gemeni

Detoxifiere

Fecioara Maria si ingerii vor ca tu sa stii ca ai o sensibilitate profunda. Poate ca te simti cu totul altfel decat pana acum, poate ca te crezi bolnav si esti tentat sa te tratezi singur cu diverse medicamente. NU mai proceda asa. Poti apela la metode de detoxifiere mult mai sanatoase. Renunta la substantele de care esti sub o forma sau alta dependent, renunta la alimentele procesate. Renunta la emotiile care iti fac rau, la oamenii care iti slabesc energia.

