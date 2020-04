Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 5 aprilie 2020. Gemenii sunt familiști, Taurii primesc o șansă

Din perspectiva ei cereasca, Fecioara Maria poate vedea ce se afla inainte la orizont. Pentru ca tine asa de mult la noi si la intreaga lume si omenire, ne ghideaza sa trecem la actiune, sa ne ajustam punctul de vedere, sa ne mentinem credinta, sa gasim directia care sa ne duca la pace, siguranta si sanatate.

Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria, 5 aprilie 2020, pentru Berbec

„Mentine-ti valoarea si stima de sine”

Primesti mesajul ca e timpul sa iti amintesti cat de special esti. Spiritul tau trebuie sa fie cel putin trecut de a 7-a dimensiune ca sa ii fie permis sa se reincarneze pe pamant. Si, ca la orice inceput, cand intri intr-un corp, a fost pusa asupra ta multa intelepciune. Ghidarea ta este sa meditezi pentru cateva minute in fiecare zi asupra cadourilor, talentelor si intelepciunii din sufletul tau. Ti se reaminteste ca multi ingeri sunt in jurul tau si unii dintre cei mai magnifici arhangheli lucreaza cu tine.

Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria, 5 aprilie 2020, pentru Taur

„Fii grijuliu si concentrat”

Acest mesaj iti aminteste ca este timpul sa clarifici ce ai in inima. Seteaza-ti viziunea pozitiv si cere sa vina intr-un mod care va ajuta pe toata lumea. Odata ce te-ai decis ce ai de oferit, fii pregatit si calm in timp ce te concentrezi pe asta. Fii atent la orice semn pe care il primesti in Univers. Aminteste-ti ca el iti indeplineste dorintele. Universul e pe cale sa iti ofere o oportunitate, asa ca fii pregatit.

Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria, 5 aprilie 2020, pentru Gemeni

„Coopereaza pentru cea mai buna comunitate”

Acest mesaj iti spune sa fii devotat in a-ti face casa primitoare si armonioasa, in timp ce iti aduci familia impreuna. Poti face pasi mici cum ar fi sa zambesti vecinilor. Ingerii vor incepe sa cante, sa puna asupra ta planurile lor. Vei atrage energii inalte si oameni in jurul tau.

Citește continuarea pe sfatulparintilor.ro.