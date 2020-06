Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria, 6 iunie 2020. Taurii sunt eliberați, Berbecii au nevoie de atenție

Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Fecioara Maria este in special preocupata sa ajute copiii, parintii si pe cei ce au nevoie cel mai mult de dragostea unei mame, indiferent de varsta, precum cei bolnavi sau saraci.

Prin cardurile stravechi cu mesaje, ofera ghidare delicata care are drept rol sa ne ridice, sa ne sustina si sa ne ghideze.

Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria, 6 iunie 2020 pentru Berbec

COOPEREAZA

Dumnezeu ne da fiecaruia anumite daruri spirituale si calitati unice. In parteneriate, poti sa iti amesteci aceste daruri cu ale celorlalti, formand o echipa puternica cu talente complementare. O persoana poate fi buna sa primeasca inspiratie creativa, iar alta sa implementeze aceasta idee in forme concrete. Dumnezeu ne-a facut pe toti diferiti pentru un motiv!

Devenim mai puternici cand lucram impreuna ca sa realizam o sarcina si asta este valabil si cand ne rugam impreuna cu altii. Singur te poti simti coplesit, in timp ce impreuna, cu sustinere reciproca, poti muta muntii din loc.

Daca simti ca ai nevoie de sustinere de la altii, roaga-te sa apara oamenii potriviti in viata ta. Creeaza spatiu ca sa se intample, implica-te in activitati sociale si fii intre oameni. Astfel vei intalni oameni ce gandesc precum tine pentru prietenii si proiecte creative.

Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria, 6 iunie 2020 pentru Taur

FII COMPASIUNEA LUI DUMNEZEU

Fiecare om pe care il intalnesti este o oglinda pentru tine ce iti reflecta credintele si asteptarile. Este usor atunci cand iti place de cineva sau iubim orice sau pe oricine se afla in fata ta.

Insa cand nu iti place o persoana sau o situatie, este mai provocator sa accepti ca te vezi pe tine insuti in oglinda pe care aceasta o reprezinta. Indreapta-te in aceste situatii spre Dumnezeu care iti poate arata care sunt tiparele pe care le vezi si te poate ajuta sa te vindeci. Cand ierti cu adevarat pe cineva sau ceva, vei avea parte de o experienta incredibil de eliberatoare.

Cand mentii judecata in inima ta pentru ceva ce s-a intamplat, pierzi multa energie si intretii resentiment fata de tine si fata de ceilalti. Rugaciunea iti poate da puterea de a ierta. Exista o situatie pe care ar trebui sa o ierti ca sa te eliberezi la suflet ? Poate ca exista un eveniment sau o persoana din copilaria ta care are nevoie de atentia ta iubitoare. Iertarea nu inseamna ca trebuie sa fii bun prieten cu persoana respectiva sau sa fii de acord cu ce s-a intamplat. Doar inseamna ca tai legatura, te eliberezi pe tine, renunti sa mai primesti simbolic plata unei datorii pe care persoana o are fata de tine pentru ca te-a ranit. Acest gest este uluitor de puternic si ofera imediat o mare eliberare si usurare. Meriti sa simti aceasta schimbare de energie.

Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria, 6 iunie 2020 pentru Gemeni

ROSTESTE VORBE DE IUBIRE

Fii atent la cuvintele pe care le rostesti. Adevarul, suflet drag, este ca vorbele tale fie te ajuta fie te saboteaza in planurile tale si in scopul vietii tale. Ele fie te impiedica, fie te duc mai departe cu viteza.

Cuvintele fie vindeca fie ranesc, fie fac fie desfac. Dumnezeu a spus cuvintele “Sa se faca Lumina” si lumina s-a manifestat din nimic. In acelasi fel, in loc sa vorbesti despre problemele tale, esecuri, frici, vorbeste despre ce ti-a promis Dumnezeu in aceasta viata, iubire, lumina, implinire, prosperitate. Sigur, poti avea plangeri si probleme. Poti sa simti nevoia sa le impartasesti cu altii, dar alege cuvintele cu atentie, sa fie cuvinte iubitoare si care dau putere si speranta, stiind ca Dumnezeu are intotdeauna raspuns la orice provocare pamanteasca.

Iti poti scutura umerii, privi direct spre visul tau si sa declari victorie in numele lui Iisus. Permite puterii lui Dumnezeu sa conduca in tine si prin tine. Evita vorbaria negativa si incepe sa rostesti o noua poveste despre tine, spunand cuvinte afirmative si exersand increderea in Creator.

