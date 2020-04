Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 7 aprilie 2020. Taurii au nevoie de detoxifiere, Gemenii sunt atenți la prietenii falși

Fiecare dintre noi avem situatii stresante in care ne simtim tensionati si tematori. Aceste reactii ne ingreuneaza capacitatea de a capta mesajele pe care divinitatea ni le trimite permanent.

De aceea, aceste mesaje prin cartile oracol aduc claritate. Ele opereaza pe baza legilor antice care afirma ca fiecare suflet primeste raspunsul cel mai necesar lui in acel moment prin intermediul formelor de divinatie invocate.

Aceste mesaje reflecta virtutile, valorile si calitatile Fecioarei Maria.

Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria, 7 aprilie 2020, pentru Berbec

INCREDERE

“Eu stiu ca Dumnezeu, in intelepciunea Sa si iubirea Sa infinita, imi raspunde la rugaciuni acum.”

Ai primit acest mesaj pentru ca ai nevoie de reasigurari ca totul este in regula. Mesajul iti cere sa crezi ca asa va fi cu adevarat. Relaxandu-te cu credinta si avand incredere in inteligenta infinita a lui Dumnezeu, tu deschizi poarta raspunsurilor pentru rugaciunile tale. In acest fel, esti mai receptiv ca sa auzi ghidaream divina care iti da instrumente intuitive cu privire la pasii viitori care sut benefici de urmat. Pe masura ce faci acest lucru, aduci in calea ta rezultate divine.

Acest mesaj iti promite o rezolutie favorabila la situatia ta curenta chiar daca este diferita de asteptarile tale. Fecioara Maria te roaga cu iubire sa te dai la o parte din cale pentru ca lucrarea lui Dumnezeu sa se manifeste. Cedeaza orice frici, ingrijorari sau dorinte de a controla rezultatul final. Ai incredere in intelepciunea si in iubirea lui Dumnezeu pentru tine.

Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria, 7 aprilie 2020, pentru Taur

SOBRIETATE

“Mintea mea clara se poate focusa si concentra cu usurinta.”

Fecioara Maria iti sustine intentia de a avea un stil de viata cat mai lipsit de toxicitate de orice fel. Ea te calauzeste spre un proces de detoxifiere si te sustine sa alegi sobrietatea, rand pe rand. O minte clara si sobra este mult mai capabila sa se concentreze in timpul meditatiilor si rugaciunilor, in acelasi fel cum un sofer curat din punct de vedere consum alcool poate sa conduca perfect o masina in directia corecta. Rugaciunile tale pentru ajutor in aceasta privinta pot sa reduca sau chiar sa elimine pofte pentru substante nesanatoase, asa incat atitudinea de sobrietate sa fie o alegere placuta si pasnica. Iubirea Fecioarei Maria iti va da sentimente de confort, fericire si dragoste pe care candva le obtineai prin substantele produselor pe care le consumai.

Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria, 7 aprilie 2020, pentru Gemeni

INTEGRITATE

“Am incredere in abilitatea mea de a sti ce este adevar pentru mine.”

Ai primit acest mesaj pentru ca situatia la care te gandesti implica integritatea cuiva. Acest mesaj vine ca ghidare sa fii atent la semnalele corpului tau pentr ca poti simti in corp daca cineva este onest cu tine sau nu. Fecioara Maria este un exemplu minunat de delicatete si trai integru pe care il inspira si altora. Poti sa faci si tu la fel cu oamenii din viata ta. Poti sa ii eviti pe cei ce actioneaza fara integritate. In oricare caz, ai incredere in sentimentele tale care sa te apropie sau indeparteze de oameni care spun adevarul sau care isi vad doar de interesul lor.

Acest mesaj te roaga sa iti spui adevarul propriu merue, chiar daca esti inconfortabil cu reactiile posibile. Rugaciunea poate include cuvintele tale, dandu-ti curaj sa te exprimi si ajutandu-te sa creezi o atmosfera sanatoasa si comunicare onesta.

