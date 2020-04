Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria pentru 8 aprilie 2020. Taurii descoperă o nouă pasiune, Gemenii au o temere

Prin cardurile stravechi cu mesaje, ofera ghidare delicata care are drept rol sa ne ridice, sa ne sustina si sa ne ghideze.

Fiecare dintre noi avem situatii stresante in care ne simtim tensionati si tematori. Aceste reactii ne ingreuneaza capacitatea de a capta mesajele pe care divinitatea ni le trimite permanent. De aceea, aceste mesaje prin cartile oracol aduc claritate.

Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria, 8 aprilie 2020 pentru Berbec

Activist

Esti ghidat sa urmezi o cauza, o problema sociala, un grup caritabil sau o persoana aflata in suferinta. Asemenea Maicii Tereza, poti sa faci diferenta in lume, de unul singur, cu bunatatea ta. Cere sprijin si ghidare Fecioarei Maria si ingerilor sa mergi mai departe pe drumul tau. Fii atent la lucrurile care te fac sa simti pasiunea si angajeaza-te deplin in rezolvarea lor. Foloseste-te de experienta ta si de talentul tau pentru a sustine cauza respectiva. Pune in slujba ei timpul tau, baunii tai sau abilitatile tale. Vei vedea cate energie poti acumula in urma acestui scop.

Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria, 8 aprilie 2020 pentru Taur

Animale

Ai o puternica legatura cu animalele. Iti simt compasiunea si vin la tine sa le ajuti. Ai abilitatea de a comunica instinctiv cu ele, de a le intelege si de a putea sa faci un bine pentru ele. Te simti foarte confortabil in preajma animalelor si poti incerca o cariera in slujba lor. Poate iei in calcul sa studiezi medicina veterinara sau sa-ti deschizi un salon pentru cosmetica animala. Cere sprijinul ingerilor si al Fecioarei Maria sa iti ghideze pasii spre acest drum, daca asta iti doresti cu adevarat.

Horoscop. Mesajul Fecioarei Maria, 8 aprilie 2020 pentru Gemeni

Curaj

Poate ca nu te simti in siguranta. Poate ca simti ca esti in intuneric. Insa nu uita de ingerii tai pazitori. Nu uita de Fecioara Maria. Ei pot aduce lumina si iti dau curaj. Nu te lasa pacalit de iluzii, nu te lasa dominat de frici. Poate ca esti intimidat de cineva din anturajul tau, un sef, un superior. Important este sa vezi ca Dumnezeu este in noi toti. Si el el, dar si in tine. Nu ai de ce sa te temi. Ai incredere in tine insuti. Ai putere de la Dumnezeu. Daca esti in conflict cu cineva, cere ajutorul Fecioarei Maria. Ramai pozitiv si vei vedea cat de simplu este sa infrunti acesta situatie.

