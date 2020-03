HOROSCOP. Mesaj rune pentru săptămâna 23-29 martie. Gemenii trebuie să aibă grijă la pasiunile distructive, Leii sunt sfătuiți să aibă răbdare

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa etalata – JERA. Rezultatele benefice sunt favorabile pentru orice actiune ai intreprins. Poate insa sa mai dureze pana cand culegi aceste rezultate si ele pot sa nu fie rapide pentru ca mereu este implicata o fereastra de timp necesara. Nici fermierii nu pot grabi recolta tragand de vlastare sa se faca mari. La finalul sezonului insa, te vei scalda in abundenta.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa etalata – NAUTHIZ : Acum si aici exista un mare invatator deghizat pentru tine ca fiind aducator de durere si limitare. Numai in cele mai negre clipe putem vedea cat de puternica este lumina ce straluceste din nou. Este nevoie de curatare interioara si exterioara ca sa iti intaresti caracterul. Numai dupa intuneric, vom cunoaste si recunoaste lumina adevarata.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa etalata – KENAZ : Focul deseori simbolizeaza emotii intense si pasiuni. Totusi, ti se reaminteste prin aceasta runa faptul ca pasiunea, ca orice altceva, are doua fete. Pasiunea excesiva poate duce la obsesii distructive, dar prin partea sa pozitiva poate duce la creativitate. O claritate de intentie in atitudinea ta este ceea ce ti se cere ca sa eviti sa cazi in partea sa negativa. In zona relatiilor, runa Kano anunta o deschidere mutuala. Torta intelegerii este aprinsa din nou pentru amandoi si puterea creativa a acestui foc poate duce spre mari realizari.

