HOROSCOP. Mesaj rune pentru zodii în săptămâna 2-8 martie. Berbecii trebuie să fie pregătiți, Vărsătorii trebuie să-și urmeze inima

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa germanica etalata : HAGALAZ (cu fata in sus)

Runa Hagalaz cu fata in sus indica ca poate exista o perturbare in continuare. Ea poate fi legat de planurile curente sau poate fi o perturbare care sa iti schimbe intregul curs al vietii. Nu uita ca fiecare obstacol pus in calea ta iti da o oportunitate sa inveti si sa cresti din experienta sa. Progresul poate fi lent si poate fi ca ai de asteptat inainte ca lucrurile sa revina in control inainte de a merge mai departe. Fa tot ce poti mai bine din orice timp aditional ca sa te asiguri ca ai toate informatiile necesare ce sa te ajute sa te focusezi asupra obiectivelor tale. Fii pregatit, neasteptatul poate fi imediat dupa colt. Insa in orice neasteptat, ai deja in tine resursele sa te descurci si sa obtii maxim de beneficiu si nu esti singur ci inconjurat de fortele unui Univers prietenos.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa germanica etalata : KENAZ (cu fata in jos)

Runa Kenaz cu fata in jos indica ca ai putea simti o lipsa de idei noi si de creativitate. Insa se pare ca este ceva doar temporar. Ai putea avea nevoie sa schimbi unele lucruri din viata ta ca sa te reintorci pe calea corecta. Daca te uiti adanc in tine s-ar putea ca deja sa stii ce trebuie schimbat. Cea mai mica schimbare poate duce la cel mai mare impact. Lucrurile pe care le ai de invatat ca sa progresezi in calatoria ta, vor aparea cand vei fi pregatit pentru ele. Mentine-ti increderea ca totul va fi mai luminos in viitor chiar daca pe moment ti se pare ca este cam innorat.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa germanica etalata : WUNJO (cu fata in sus)

Runa Wunjo cu fata in sus sugereaza ca ar trebui sa traiesti o vreme de bucurie si fericire. Este anuntata o perioada foarte implinita a vietii tale si valoarea ta reala va fi recunoscuta de altii. Prieteniile vor deveni mai apropiate si iti vor oferi mai multa satisfactie. O calatorie importanta este pe cale sa inceapa, pentru tine sau pentru altcineva ce calatoreste sa te viziteze. Intreaga experienta va avea o finalitate de mare succes, in special daca implica un nou proiect sau o noua aventura. Tine minte sa recunosti si sa recompensezi pe cei ce te-au ajutat in trecut, indiferent cat de mica a fost contributia lor. Ei te-au ajutat sa ajungi in acest punct al calatoriei vietii tale.

