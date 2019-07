HOROSCOP. Mesaje de la arhangheli pentru finalul săptămânii. Berbecii sunt în căutarea unei semnificații, Gemenii au nevoie de comunicare

HOROSCOP. Primeste-ti noul mesaj in functie de zodia ta, de la Arhangheli, pentru finalul săptămânii. Viata traita in calauzire divina este o viata traita cu mai multa claritate. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.

HOROSCOP Stiai ca fiecare zodie are un arhanghel ce o indruma si calauzeste ? Iata care sunt acestia aici!

HOROSCOP Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Mesaj de la Arhanghelul Sandalphon : Esti in cautarea unei semnificatii pentru viata ta. Ia in calcul o abordare alternativa. Inconjoara-te cu prieteni sau mentori intelepti.

HOROSCOP Mesaj detaliat : Nu ai niciun motiv sa fii singur ! Exista oameni uimitori in preajma ta de la care poti primi multa intelepciune si sustinere. Cauta-i pe cei ce gandesc ca si tine si care impartasesc aceleasi credinte si idealuri ca tine. fa-ti prieteni noi care au beneficii de pe urma afectiunii si inspiratiei de la tine. Mergi la cursuri de dezvoltare si de spiritualitate sau participa intr-o organizatie care doreste sa faca bine in lume. Arhanghelul Sandalphon te poate ajuta sa gasesti semnificatia pe care o cauti in viata ta. Fii deschis la ideile si perspectivele altorta, dar nu te lasa dominat de altii. Daca ai abordari foarte traditionale pentru provocarile tale iar lucrurile nu avanseaza, este timpul sa te gandesti la alte abordari. Pe de alta parte, daca incercarile tale de a fi creativ si de a tot reinventa roata nu duc la ce vrei, poate ca o abordare mai conservatoare si de moda veche este solutia.

HOROSCOP Semnificatii suplimentare : Actioneaza si mergi pe drumul pe care il si rostesti, deci fii consecvent si autentic ; Fii atent sa nu ai rezistenta la schimbare ; Esti in cautari spirituale ; Intelepciunea divina iti e la indemana.

Arhanghelul Sandalphon este ingerul care vegheaza asupra acumularilor de cunoastere spirituala si metafizica. Daca cauti sa iti imbogatesti lumea interioara, el te poate ajuta sa ii gasesti pe altii care sunt inclinati ca si tine spre asa ceva. El este cunoscut ca duce rugaciunile mai repede spre ceruri. Cheama-l sa te ajute atunci cand simti ca rugaciunile tale au nevoie de o energie suplimentara sa avanseze.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Mesaj de la Arhanghelul Ariel : Atunci cand dai, deasemenea si primesti. Atentie la rezistenta la schimbare. Exista extreme in felul in care economisesti sau cheltui banii.

Mesaj detaliat : Atunci cand dai, tu si primesti. Mai intai, acest mesaj iti reaminteste ca ceea ce castigi financiar si ceea ce ai ca resurse trebuie impartite cu altii. Cand prosperitatea este tinuta prea strans asupra ta, ea te poate face o persoana inchisa in sine si ca atare iti blochezi conexiunea cu viitoarea abundenta. Daca cineva a fost binecuvantat cu resurse bogate, acest mesaj este un reminder sa mai donezi pentru scopuri nobile. Exista insa si cealalta extrema, ti se indica ca este posibil sa fi fost prea putin grijuliu cu banii tai. Oricum, mesajul este despre nevoia de a-ti revizui felul in care gestionezi relatia cu banii pe care ii ai. Mesajul acesta nu e doar despre bani si finante, ci si despre felul in care iti folosesti energia si emotiile. Nu lasa gandurile bazate pe frica sa iti limiteze actiunile. Fii dispus sa impartasesti orice talente si daruri ai cu cei din jurul tau.

HOROSCOP Semnificatii suplimentare : Exista probleme de control de rezolvat. Pastreaza bani si pentru zile ploioase. Fii conectat mai mult la prezent ca sa iesi din frica de lipsa de bani. Nu te mai opune schimbarilor.

HOROSCOP GEMENI

HOROSCOP Mesaj de la Arhanghelul Mihail : Intelepciunea si obiectivitatea sunt importante acum ! Stai in integritatea ta. O situatie are nevoie de comunicare deschisa si sincera.

HOROSCOP Mesaj detaliat : Vorbeste cu incredere ceea ce gandesti. O situatie are nevoie de comunicare deschisa ca sa fie rezolvata pentru binele tuturor celor implicati. Daca nu esti sigur ce sa faci, apeleaza la un expert. In timp de intelepciunea si obiectivitatea sunt importante pentru tine acum, nu uita sa cantaresti si aspectele emotionale ale acestei situatii. Asigura-te ca actiunile tale sunt de cea mai inalta integritate. Esti (sau ai de-a face cu ) o persoana ce inspira un profund respect si este cunoscuta ca fiind total corecta ; Cineva care comunica foarte profesionist, principial, rational, ambitios, diplomatic.

Semnificatii suplimentare : Egalitate ; Ajungi drept la tinta ; Este vorba de cineva care poate nu este disponibil emotional.

