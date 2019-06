HOROSCOP. Mesaje de la arhangheli pentru săptămâna 1-7 iulie. Gemenii au parte de schimbare, Berbecii sunt în siguranță

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste-ti noul mesaj in functie de zodia ta, de la Arhangheli, pentru saptamana 1-7 iulie 2019. Viata traita in calauzire divina este o viata traita cu mai multa claritate. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.

HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama! Oricine poate chema un arhanghel.

HOROSCOP. Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

IUBIRE DE LA CINEVA DIN CERURI

Arhanghelul Azrael : “Iti aduc de la suflete ce se afla in Ceruri mesaje de iubire ca sa te simti inconjurat si in siguranta. Ei te iubesc si sunt bine.”

Mesaj suplimentar :

Ingerii iti aduc gand bun si de iubire de la cineva care este in Ceruri acum. Acesta vrea sa stii ca energia sa si suportul sau iti sunt disponibile oricand. Persoana iubita este extrem de aproape de tine si vrea sa iti vindece orice durere ramasa din pricina plecarii sale sau sentiment de separare care este in inima ta. Fa-ti timp sa te gandesti intens cateva clipe cu iubire la aceasta persoana pentru ca astfel va simti si recunoaste iubirea ta.

Energia acestei persoane vrea sa te ajute sa mergi mai departe intr-un mod iubitor si sigur. Daca ai pe cineva in taramul de dincolo de care iti e dor sau cu care ai treburi nerezolvate, este o oportunitate sa faci pace. Sa stii ca ti se ofera iubire ca sa stergi orice te tine pe loc si iti cere sa nu te simti cu nimiv vinovat. Aceasta persoana a gasit pacea eterna in Ceruri cu familia sa cereasca.

Lucrul cu Arhanghelul Azrael :

Numele lui Azrael inseamna “Cel ce il ajuta pe Dumnezeu”. El este ingerul ce ne ghideaza prin orice proces de tranzitie. Cu energia sa ca unei pasari phoenix, ne ajuta sa ne ridicam din propria cenusa a provocarilor noasrte ca sa renastem si sa fim din nou pozitivi. El are legatura apropiata cu oamenii medium si este ingerul ce ne ghideaza cu iubire in taramul celalalt atunci cand este clipa trecerii noastre. Cheama-l sa te ghideze cand esti in schimbari ca sa fie totul iubitor si pasnic.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

NU URI ! MEDITEAZA !

Arhanghelul Jofiel : “Te ghidez cu iubire spre meditatie ca sa ai zi de zi pacea mintii.”

Mesaj suplimentar : de fiecare data cand te simti coplesit de furie sau frustrare, inchide ochii si conecteaza-te cu ingerii din jurul tau. Ei sunt parte activa si principala din viata ta si vor sa iti dea la o parte sentimentele care nu iti servesc pentru ca sa ai o conexiune mai adanca si mai bogata cu ei. Mediteaza si conecteaza-te cu divinitatea ca sa iti extinzi constiinta si sa devii mai constient cine te inconjoara la nivel energetic.

Esti un suflet independent si este minnat cat de determinat esti, dar ingerii te incurajeaza sa petreci timp cu meditatia si sa le primesti ajutorul, ca sa fii cocreatorul vietii tale cu lumina divina. Oricand simti ca esti captiv in emotii negative, inchide ochii o clipa si focuseza-te pe ceva ce te face sa te simti in siguranta, liber si binecuvantat – ceva ce iubesti cu adevarat.

Lucrul cu Arhanghelul Jofiel :

Numele lui inseamna “Frumusetea lui Dumnezeu”.

Arhanghelul Jofiel are reprezentare feminina si ajuta la solutionarea situatiilor negative si haotice. Aduce frumusete si ordine in ganduri, case si birouri, inlatura energiile negative. Este considerat si patronul artistilor, intrucat aduce ghidare si iluminare in zona artistica.

Arhanghelul Jofiel ajuta la pastrarea unei energii curate si inalte la locul de munca si la mentinerea unor ganduri pozitive privind cariera. De asemenea, ii poti cere ajutorul daca ai nevoie de ghidare in alegerea drumului spiritual, daca ai nevoie de raspunsuri cu privire la experiente spirituale.

Aura lui Jofiel este un roz trandafiriu ce semnifica natura sa frumoasa si iubitoare. Cristalele roz inchis sunt asociate cu energia lui Jofiel. Oricand te afli in redecorari, reamenajari sau curatenii, cheama pe Jofiel sa te ajute. Este ca si cum ai avea propriul decorator spiritual de interior si consultant feng shui.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

SCHIMBARE SI TRANZITIE

Arhanghelul Azrael : “Te ghidez in siguranta printr-un proces de schimbare a vietii tale. Ai incredere, este spre binele tau.”

Mesaj suplimentar :

Treci prin anumite schimbari acum si poate nu iti fac in totalitate placere dar esti rugat sa stii si esti asigurat ca ele sunt pentru binele tau cel mai inalt. Schimbarea este un proces natural si ne miscam constant inainte, indiferent de nivelele de dezvoltare si de experienta prin care crestem. Permite-ti sa te relaxezi, stiind ca ingerii te sustin in aceste procese.

Schimbarea poate fi provocatoare in special daca i te opui. Sa stii ca esti sustinut si ca aceste schimbari vor aduce binecuvantari in viata ta. Poate simti teama si nesiguranta pentru ca nu stii care este urmatoarea etapa, dar sunt multe usi deschise pentru tine si oportunitati in fata ta. Permite-ti sa dai drumul vechiul si sa spui bun venit noului si energiei vietii cu tot ce iti aduce.

Lucrul cu Arhanghelul Azrael :

Numele lui Azrael inseamna “Cel ce il ajuta pe Dumnezeu”. El este ingerul ce ne ghideaza prin orice proces de tranzitie. Cu energia sa ca unei pasari phoenix, ne ajuta sa ne ridicam din propria cenusa a provocarilor noasrte ca sa renastem si sa fim din nou pozitivi. El are legatura apropiata cu oamenii medium si este ingerul ce ne ghideaza cu iubire in taramul celalalt atunci cand este clipa trecerii noastre. Cheama-l sa te ghideze cand esti in schimbari ca sa fie totul iubitor si pasnic.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.