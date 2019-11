HOROSCOP. Mesaje de la arhangheli pentru săptămâna 11-17 noiembrie. Berbecii simt recunoștință, Săgetătorii trebuie să ia decizii

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste-ti noul mesaj in functie de zodia ta, de la Arhangheli, pentru saptamana 11-17 noiembrie 2019. Viata traita in calauzire divina este o viata traita cu mai multa claritate. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.



HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

Mesaj de la Arhanghelul Ariel : Ai asa de multe motive pentru care sa simti recunostinta ! Te asteapta un succes financiar sau o promisiune de retragere dintr-un proiect din care vrei sa iesi. O viata de familie bogata si plina de satisfactii.

Mesaj detaliat :

Te poti bucura in tihna pentru ca ai foarte multe motive pentru care sa simti recunostina. Te asteapta succes financiar si ar trebui sa nu mai fii ingrijorat despre bani. Se anunta un mod de trai imbelsugat si asta pentru ca ai muncit cu atata dedicare si consecventa ca sa ajungi unde esti. Viata de familie a devenit una din cele mai mari binecuvantari din viata ta. Poti defini familia ca familia in care te-ai nascut sau poate ca e vorba de cea pe care ai ales-o cu legaturi care sunt la fel de puternice sau chiar mai solide. Exista multa iubire si sustinere in jurul tau. Tu intelegi ce conteaza cu adevarat si din aceasta constientizare iti vine pacea interioara.

Semnificatii suplimentare : Fericit mereu sa fii, ai de ce. Comunitate. Legaturi benefice cu arborele genealogic. Investitii de termen lung.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

Mesaj de la Arhanghelul Gabriel : Exista multa activitate in care esti implicat. Rezultate bruste si imediate. Comunicare importanta.

Mesaj detaliat :

Dintr-o data, lucrurile se misca cu viteza ridicata pentru tine. Amanarile sau intarzierile sunt de domeniul trecutului si acum cerul iti este limita ! Poate sa fie putin cam coplesitor dar se si simte bine sa iti vezi planurile mergand tot inainte. Te-ai putea simti ca si cum se intampla prea multe lucruri deodata, deci este necesar sa ramai impamantat si clar la cap. Este important sa ai un plan bine organizat pentru ca lucrurile sa nu iti iasa din control. Noi informatii sau mesaje vin spre tine. Este o perioada buna sa iti promovezi afacerea si munca. Comunicarea iti este clara si este bine si clar primita de toate partile implicate.

Semnificatii suplimentare : Sunt multe bile in aer in mainile tale. Ai fluxuri foarte bune de inspiratie. Rezultate imediate.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

Mesaj de la Arhanghelul Mihail : Se vede luminita de la capatul tunelului ! Respira adanc un oftat de eliberare a unui vechi stres si fa-ti noi planuri. Se anunta o recolare sau o calatorie.

Mesaj detaliat :

Esti pe calea spre vremuri mai fericite. Situatia ce te-a stresat si ingrijorat este acum in urma ta. O noua zi rasare cu cer mai senin la orizont. Imbratiseaza schimbarile si lasa trecutul in urma. Acum poti sa inspiri adanc aer al eliberarii de stres si sa incepi sa planifici noi situatii care sa iti aduca implinire si bucurie. Nu te teme sa implementezi schimbarile dorite.

Semnificatii suplimentare : Vezi lucrurile mult mai obiectiv. Devii mai pozitiv. Se anunta o apropiata calatorie.

