HOROSCOP. Mesaje de la arhangheli pentru săptămâna 15-21 iulie. Taurii trebuie să renunțe la regrete, Gemenii au nevoie de o pauză

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste-ti noul mesaj in functie de zodia ta, de la Arhangheli, pentru saptamana 15-21 iulie 2019. Viata traita in calauzire divina este o viata traita cu mai multa claritate. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.



HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama! Oricine poate chema un arhanghel.



HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

Mesaj de la Arhanghelul Raphael : Fa alegeri din inima ta. Exista angajamente profunde emotionale. Puterea dragostei isi spune cuvantul.

Mesaj detaliat : Acest mesaj te incurajeaza sa iti urmezi inima. Emotiile simtite profund sunt foarte probabil sa fie traite pentru ca o relatie cheie exista sau apare in viata ta. Poate fi un parteneriat romantic care duce la casatorie sau cineva de care te simti foarte apropiat si cu care ai o relatie platonica. In oricare caz, este vorba de o persoana in care poti avea incredere deplina si relatia iti va schimba viata intr-un mod foarte pozitiv. Raphael te poate ajuta sa iti manifesti relatia la nivel de suflet sau sa iti adancesti o prietenie speciala, daca doresti ajutorul sau. Acest mesaj mai indica si ca o alegere foarte importanta trebuie facuta. Aceasta decizie trebuie luata cu inima si cu credinta deplina in rezultatul final, fara urma de rezerve. Daca ai intrebari in minte despre cum sa procedezi, ia-ti timp ca sa cantaresti cu atentie toate aspectele.

Semnificatii suplimentare : Puterea dragostei este activa in viata ta ; Este nevoie sa deliberezi cu atentie inainte sa alegi ; Te recuperezi dintr-o suferinta fizica.

Arhanghelul Raphael este ingerul care se ocupa si de cei care au nevoie de un suflet pereche. Fie ca e o relatie romantica sau o prietenie apropiata sau una profesionala, el te poate ajuta sa faci conexiunea potrivita. Este cunoscut prea bine si drept ingerul ce se ocupa de sanatatea noastra fizica. Cheama-l cand tu sau cineva drag nu va simtiti bine si aveti nevoie de vindecare.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

Mesaj de la Arhanghelul Mihail : Ingrijorarea ta nu este necesara. Focuseaza-ti gandurile pe rezultatul dorit. Elibereaza sentimente de regret, vinovatie sau grija si da-le ingerilor.

Mesaj detaliat : Grijile tale chiar nu sunt necesare. Cele mai groaznice scenarii pe care le tot rulezi in minte nu se vor indeplini. Elibereaza-te de aceasta forma de pedeapsa de sine indreptandu-ti puterea spre gandirea pozitiva. Elibereaza toate trairile de regret, vina sau anxietate spre ingerii tai. Ia in calcul sa discuti cu un prieten de incredere care te poate ajuta sa gasesti un punct de vedere obiectiv. Cere-le ingerilor sa iti acorde nopti linistite cu somn adanc si vise frumoase. Refocuseaza-ti gandurile spre cum va arata implinirea a ceea ce iti doresti.

Semnificatii suplimentare : Este vorba de intunericul dinaintea rasaritului de soare. Eliberare de stres. Reanalizarea unor vechi alegeri ca sa stii sa nu mai repeti acelasi greseli.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

Mesaj de la Arhanghelul Chamuel : Exista o cale mai buna ! Fa o pauza pentru a reflecta si a capata inspiratie. Indrazneste sa fii diferit !

Mesaj detaliat : Exista si un alt mod mai bun pentru ceea ce vrei. Poate ca ai observat deja ca o abordare din trecut aplicata acum nu mai functioneaza prea bine pentru tine. Chamuel iti cere sa faci o pauza din ce faci acum si sa te uiti la lucruri dintr-o perspectiva diferita. In timp ce aceasta perioada de reflectare este temporara, este totodata extrem de importanta pentru evolutia si cresterea ta spirituala. Acest mesaj mai indica si faptul ca inima ta te poate indruma sa faci un gest lipsit de interes si plin de compasiune si bunatate pentru cineva. Asa ceva este mereu recompensat divin si ingerii sunt alaturi de tine. Tine minte ca tu dai lumii cel mai mare dar al tau fiind tu insuti, autentic, real, miraculos si minunat.

Semnificatii suplimentare : E nevoie de o pauza pentru reflectare ; O schimbare de prioritati ; Timpul se misca incet si e in avantajul tau ; Cauta idei neconventionale ; Indrazneste sa fii diferit.

Arhanghelul Chamuel este cunoscut ca ii ajuta pe oameni sa gaseasca orice ar cauta. Numele lui inseamna “ochii lui Dumnezeu” si il poti chema cand incerci sa intelegi o situatie dintr-o perspectiva diferita.

