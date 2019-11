HOROSCOP. Mesaje de la arhangheli pentru săptămâna 18-24 noiembrie. Taurii sunt binecuvântați, Scorpionii au susținere spirituală

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Primeste-ti noul mesaj in functie de zodia ta, de la Arhangheli, pentru saptamana 18-24 noiembrie 2019. Viata traita in calauzire divina este o viata traita cu mai multa claritate. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

ESTI UN INGER PE PAMANT

Arhanghelul Zadkiel : “Te inspiram in fiecare zi sa fii asemenea noua si suntem mandri de tine ca reusesti !”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Zadkiel :

Ingerii sunt foarte recunoscatori pentru toate gandurile si actiunile pozitive pe care le faci pentru altii. Ei vor sa reflecti la cat de minunat esti ca persoana. Ei sunt asa de binecuvantati sa aiba pe cineva ca tine sa ii ajute sa isi faca treaba si misiunea aici pe Pamant. Tu esti un inger pe Pamant si ti se multumeste !

In loc sa te preocupi ce sa faci in continuare pe drumul vietii, pune-ti aceste intrebari : Cum pot sa ma servesc mai intai pe mine ? Cum pot sa imi extind ajutorul pentru altii ? Cand ai raspunsurile, sa stii ca sunt ghidari din Ceruri. Ei vor ca tu sa fii ca ei si traindu-ti viata in mod echilibrat, vei deveni un inger in carne si oase.

Lucrul cu Arhanghelul Zadkiel :

Arhanghelul Zadkiel radiaza bucurie, iertare, iubire, libertate si mila. El este conectat cu a saptea raza sau flacara violet. Are puterea de a ridica vibratiile si il poti chema pentru a te ilumina si a te elibera de vibratiile joase.

Numele lui Zadkiel inseamna “Dreptatea lui Dumnezeu” si el ne ajuta sa ne eliberam neiertarile fata de sine si fata de altii. Roaga-l sa vina in visele tale si sa actioneze ca un aspirator, curatand toate toxinele emotionale din inima ta. El se va asigura ca nevoile tuturor vor fi implinite iar vindecarile emotionale apar in moduri miraculoase.

Aura lui Zadkiel este de culoare albastru indigo profund. Cand porti cristalul numit lapis lazuli poti simti conexiunea cu Zadkiel. Tine aceasta piatra aproape de sprancene ca sa ti se activeze ceakra urechii si sa auzi clar vocea divinitatii.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

NUMARA-TI BINECUVANTARILE

Arhanghelul Zadkiel : “Multumeste Universului si ingerilor pentru binecuvantarile din viata ta.”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Zadkiel :

Atunci cand iti numeri binecuvantarile, tu devii un magnet pentru si mai multe binecuvantari. Cand primesti acest mesaj, ingerii Arhanghelului te incurajeaza sa vezi toate darurile dintr-o situatie prin care treci. Este important sa te mentii focusat si aliniat cu experiente iubitoare in viata ta, pentru ca acestea te vor duce in siguranta spre pasii tai urmatori.

Ia-ti timp sa vezi lucrurile uluitoare din viata ta. Ingerii nu te considera nerecunoscator dar vor ca tu sa realizezi ce ai deja bun in viata ta. Este important sa te focusezi cu bucurie pe ce ai in loc pe ce nu ai, pentru ca asta te ajuta sa te mentii prezent, focusat si deschis spre abundenta si suportul care este deja disponibil pentru tine. Incepe prin a-ti scrie binecuvantarile si a trimite multimiri Creatorului tau pentru ele.

HOROSCOP. Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

ONOREAZA-TI FRUMUSETEA

Arhanghelul Jofiel : “Te ajut acum sa iti descoperi frumusetea interioara si exterioara.”

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Jofiel :

Ingerii te incurajeaza sa stii ca esti cu mult mai frumos/frumoasa decat realizezi. Esti perfect(a) in ochii lui Dumnezeu si a ingerilor sai si este timpul ca si tu sa te privesti la fel. Frumusetea trece dincolo de vanitate si aparenta exterioara, dar te ajuta sa faci pasi concreti si spre a te simti bine despre cum arati. Tu ai o inima frumoasa si ingerii sunt binecuvantati ca te calauzesc.

Ei sunt in preajma ta ca sa iti creasca increderea in tine, pentru ca ei vad ca uneori esti prea dur(a) cu tine insuti/insati. Trebuie sa te vezi cat de frumos/frumoasa esti si inauntrul tau dar si in afara pentru ca acesta este adevarul. Fa-ti timp sa iti dai seama ce iubesti si placi la tine la cum arati si ce iti place la felul tau de a fi. Aceste ganduri si constientizari iti vor alinia sufletul cu vibratia Creatorului tau.

Lucrul cu Arhanghelul Jofiel :

Numele lui inseamna “Frumusetea lui Dumnezeu”.

Arhanghelul Jofiel are reprezentare feminina si ajuta la solutionarea situatiilor negative si haotice. Aduce frumusete si ordine in ganduri, case si birouri, inlatura energiile negative. Este considerat si patronul artistilor, intrucat aduce ghidare si iluminare in zona artistica.

Arhanghelul Jofiel ajuta la pastrarea unei energii curate si inalte la locul de munca si la mentinerea unor ganduri pozitive privind cariera. De asemenea, ii poti cere ajutorul daca ai nevoie de ghidare in alegerea drumului spiritual, daca ai nevoie de raspunsuri cu privire la experiente spirituale.

Aura lui Jofiel este un roz trandafiriu ce semnifica natura sa frumoasa si iubitoare. Cristalele roz inchis sunt asociate cu energia lui Jofiel. Oricand te afli in redecorari, reamenajari sau curatenii, cheama pe Jofiel sa te ajute. Este ca si cum ai avea propriul decorator spiritual de interior si consultant feng shui.

